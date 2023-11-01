Место для молитв: женщина купила церковь 1842 года и переделала ее в дом мечты (видео)

Девушка не тронула высокие витражные окна, которые остались свидетельством времени, когда это здание оставалась местом для молитв. Входная дверь тоже осталась ярким напоминанием о "прошлой жизни" этого помещения.

Саманта Штольц разыскала старинную церковь, которая была выставлена на продажу и купила ее. Со временем женщина превратила покинутое здание в дом своей мечты. Об этом она рассказала в своем видео в TikTok.

Женщина могла сделать свое новое жилье более уютным, но решила сохранить его первозданную оригинальность.

Дом, который ранее представлял собой историческое здание с двумя этажами, был ловко переделан для удобств жильцов. Саманта показала своим зрителям жилье с современными обновлениями.

"Когда ты берешь церковь 1842 года и превращаешь ее в свое жилище" — подписала она свой ролик в TikTok.

Женщина не тронула высокие витражные окна, которые остались свидетельством времени, когда это здание оставалась местом для молитв. Входная дверь тоже осталась ярким напоминанием о "прошлой жизни" этого помещения.

Саманта показала своим зрителям жилье с современными обновлениями Фото: коллаж Фокус

Новый интерьер включал в себя открытую кухню с островом посредине и современную бытовую технику из нержавеющей стали. Ступени вели в ее спальню, а среди удобств можно выделить гостиную с телевизором и мягким бархатным синим диваном.

Винтовая лестница вела вверх, открывая с балкона панорамный вид на ее преобразованный дом, который теперь больше напоминал пентхаус, чем старинную церковь.

Экскурсия по изменениям в доме вызвала восторг у многих зрителей. Некоторые из них говорили, что в помещении могут быть призраки, а другие просили рассказать историю покупки полностью.

"Можете ли вы более подробно рассказать о процессе покупки старой церкви? Хотелось бы получить от вас советы как вы планировали изменить помещение с таким большим размером", — написала одна из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенная гостиница стоимостью 1,6 млрд фунтов никогда не принимала людей. Многих людей впечатляет высота 330-метрового здания, но у него есть существенный недостаток. В нем еще никто не останавливался. Если бы отель был открыт в 1989 году, как планировалось, он стал бы самым высоким в мире.

Также стало известно, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.