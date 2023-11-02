"Таких 10-12 в мире": пара из Франции хочет получить долю от продажи маски за 4,2 млн евро (фото)

Супруги считают, что скупщик обманул их, не заплатив справедливую цену за редкий предмет. Продажа африканской маски на аукционе вызвала волнение среди искусствоведов, ведь в мире подобных экземпляров очень мало. Представители общины Габона, в свою очередь, требуют вернуть ее на родину.

Пара пенсионеров из Франции, которая продала африканскую маску торговцу подержанными товарами за 150 евро (5887 грн), обратилась в суд за частью выручки после того, как маска была продана на аукционе за 4,2 миллиона евро (почти 165 млн грн). Однако, представители общины Габона заявили, что ее необходимо вернуть на историческую родину, поскольку предмет является культурным наследием народов Африки, сообщает The Guardian.

По данным журналистов, супруги решили продать свой загородный дом в Гаре, на юге Франции, но им нужно было убрать старые вещи с чердака. Они связались с торговцем подержанными товарами, который купил несколько предметов, в том числе деревянную скульптурную маску. Она принадлежала деду мужчины, который был губернатором в одном из государств Африки во времена колониального господства Франции.

Шесть месяцев спустя пара прочитала сообщение в газете о продаже на аукционе в Монпелье редкой и ценной маски XIX века, изготовленной народом Фанг из Габона. Они узнали на фотографии проданную ими маску. В публикации было отмечено, что таких предметов в мире было создано примерно дюжина. В каталоге аукциона объяснялось, что маска была приобретена в 1917 году при неизвестных обстоятельствах губернатором французской колонии Рене-Виктором Эдвардом Морисом Фурнье (1873-1931), вероятно, во время турне по Габону.

Продажа вызвала волнение среди искусствоведов. Один представитель аукционного дома заявил французскому телевидению: "Этот тип маски еще более редок, чем картины Леонардо да Винчи – мы знаем о 22 картинах великого мастера, но мы знаем только о 10–12 масках, созданных разными мастерами в Габоне".

Фото: facebook.com/direct241

На аукционе в марте 2022 года маска первоначально была оценена примерно в 300 000 евро, но была куплена за 4,2 миллиона евро неназванным продавцом, сделавшим ставку по телефону.

Члены габонской общины на юге Франции присутствовали на аукционе в знак протеста, заявив, что маску ни в коем случае нельзя выставлять на продажу и ее следует вернуть в Габон.

Суд в Алесе 31 октября рассмотрел дело пары пенсионеров, чьи адвокаты утверждали, что они должны по праву получить прибыль от аукциона, так как скупщик старинных предметов приобрел ее по несправедливой цене в 150 евро.

"Нужно быть добросовестным и честным; мои клиенты никогда бы не отказались от этой маски по такой цене, если бы знали, что это чрезвычайно редкий предмет", — заявил их адвокат Фредерик Манса Жафре.

В свою очередь Соланж Бизо из Collectif Gabon Occitanie во время заседания суда заявила: "Эта маска была украдена во время колонизации… Все эти произведения искусства – и многие из тех, что мы видим в музеях – были похищены, а людям, которые их сделали, сказали, что это работа дьявола, и вместо этого они должны верить в Библии. И с этого момента эти артефакты появились в Европе, обогащая людей, которые десятилетиями зарабатывали на них деньги".

Решение суда о том, должны ли доходы перейти к паре, ожидается в декабре.

Журналисты напомнили, что президент Франции Эммануэль Макрон после своего первого избрания в 2017 году призвал к реституции произведений искусства из коллекций французских музеев, заявив: "Я не могу согласиться с тем, что большая часть культурного наследия нескольких африканских стран находится во Франции".

Напомним, 26 октября сообщалось, что на аукцион выставили редкий лимитированный суперкар Ferrari известного певца. За авто планируют выручить 360-380 тыс. фунтов стерлингов ($441 300 – 465 800).

Ранее Фокус сообщал, что в США купленную за 4 доллара картину продали за $ 191 тысячу. Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим художником. Долгое время рисунок считали утерянным.