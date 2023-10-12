Ни одно из подобных сообщений не содержит ссылки на указанный лот. А на самом "ГИС Торги" указывается, что подобный объект в системе не найден.

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Российские СМИ распространяют информацию о проведении аукциона в Ялте, Крым, где была выставлена на продажу квартира, принадлежащая супруге президента Украины Елене Зеленской. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ".

Сообщается, что лот якобы появился на сайте "ГИС Торги".

Согласно информации от российских СМИ, предположительно, квартира располагается в Ливадии по адресу ул. Батурина, и ее общая площадь составляет 119,5 квадратных метров. Шаг аукциона установлен на уровне 1,23 миллиона руб.

Отмечается, что ни в одном из этих сообщений не представлена ссылка на конкретный лот, а также на официальном веб-сайте "ГИС Торги" такой объект не обнаруживается.

Тем не менее, сообщения в российских СМИ пестрят подробностями грядущих торгов.

Сообщается, что ранее "национализированную" квартиру оценили в 24,6 млн рублей (около 230 тысяч евро).

На аукционе по продаже жилой площади, площадью 119,5 квадратных метров, шаг увеличения цены составляет 1,2 миллиона рублей.

Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.

В РФ распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму

Напомним, еще 31 марта 2022 года сообщалось о том, что в Крыму хотят "национализировать" квартиру семьи Зеленского. Пятикомнатную квартиру площадью 193 метра продавали за 75 млн рублей.