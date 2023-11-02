История, покорившая интернет: китаянка вышла замуж за пожарного, который спас ей жизнь (фото)

Девушка была на волосок от смерти, когда встретила будущего мужа. Ниу Ю соскользнула с карниза, но ее руку крепко схватил пожарный. Уже через три месяца они поженились.

Между пожарным и женщиной, находившейся на грани самоубийства, возникли чувства после того, как он спас ей жизнь. Эта история покорила соцсети, заставив людей вновь поверить в любовь. Об этом пишет The Thaiger.

Недавно в одном из многоквартирных домов китайского города Фучжоу произошел жуткий инцидент. Женщина по имени Ниу Ю стояла на карнизе, размышляя о том, как покончить с жизнью. Пока она колебалась, на место происшествия прибыли спасатели, которые бросились ей на помощь.

При приближении пожарных женщина запаниковала, соскользнула с карниза, но успела ухватиться за край. Один из спасателей тут же бросился к ней и крепко схватил ее за руку. Пока находившийся на карнизе пожарный держал ее за руку, другой, высунувшись из окна, крепко ухватил ее за ногу.

Через некоторое время спасательной бригаде удалось затащить женщину в здание. Операцию по спасению наблюдали жители соседнего дома, именно они и выложили в сеть первые кадры происшествия.

Три месяца спустя в интернете появились уже снимки со свадьбы спасенной китаянки. Оказалось, что она влюбилась в одного из пожарных и вскоре стала его женой.

Пожарный помог спасти жизнь девушке Фото: Douyin

Многие пользователи предположили, что спасатель помог женщине, нуждающейся в поддержке, справиться с трудным моральным состоянием, и между ними затем могли возникнуть романтические чувства. Некоторые осмелились заявить, что после подобного случая вновь поверили в любовь. Люди писали под их снимками поздравления и желали счастья.

"Спасатель стал лучом света, разгоняющим тьму в сердце этой женщины. Я не знаю, через что ей пришлось пройти, но теперь надеюсь, что она доверяет своему любимому. Надеюсь они проживут счастливую жизнь", — написал один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что супружеская пара "устроила" необычную свадьбу на свалке. Айрис Хсуэ, активистка Greenpeace, и ее жених устроили свою "экологически чистую свадебную церемонию" в январе и попросили своих гостей принести с собой контейнеры для сбора остатков пищи.

Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.