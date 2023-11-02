Услышали треск: водитель пытался проехать через историческое дерево, но застрял (видео)

Освободив свой автомобиль, мужчина начал хлопать в ладоши, чем еще больше разозлил людей, которое увидели эти кадры. Боковое зеркало отлетело от автомобиля, а сам удар, вероятно, был ощутимым для дерева.

В США водитель из Калифорнии шокировал пользователей соцсетей, повредив старинное дерево, которое является национальной достопримечательностью. Об этом пишет TCD.

Огромная секвойя Shrine Drive Thru Tree в Государственном парке Гумбольдта Редвудс является популярным среди туристов и жителей близлежащих районов. Более 100 лет назад в нем образовалась дыра в результате пожара, ее специально расширили, чтобы сквозь живой ствол можно было проехать. Сначала это делали на конных повозках, а сейчас на автомобилях.

Ширина проема красного дерева составляет всего 7 футов (чуть более двух метров). Для многих транспортных средств это довольно тесное пространство и водителям приходится следить за тем, чтобы не повредить свои машины или дерево, поцарапав его бока.

Один из пользователей TikTok недавно поделился видеороликом, на котором запечатлен мужчина, кто не смог этого сделать. Ролик стал вирусным и набрал 9,7 млн просмотров. Водитель с калифорнийскими номерами на серебристом внедорожнике Nissan попытался проехать через щель в дереве, но к сожалению, зацепился пассажирской стороной автомобиля, издав при этом громкий треск.

На видео видно, что водитель хлопает в ладоши после того, как он наконец протащил машину, но это празднование выглядит неуместно. Боковое зеркало отлетело от автомобиля, а сам удар, вероятно, был ощутимым для дерева.

По данным National Geographic, невероятные прибрежные красные деревья Калифорнии являются одними из самых высоких деревьев в мире. Возраст зрелых деревьев в этом районе составляет сотни и даже тысячи лет. Такие деревья невосполнимы, и возможный ущерб может оказаться катастрофическим.

Многие люди, которые увидели видео были глубоко возмущены действиями мужчины.

"Такое пренебрежение к природе очень печально. У нас в Калифорнии осталось очень мало этих гигантов… Повредить бедное дерево только для того, чтобы проехать? Безумие", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.