"Разбила сердце отца": девушка вышла замуж за бывшего сводного брата

Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.

Будущая невеста рассказала о том, как она и ее бывший сводный брат ссорились в детстве и даже стали причиной распада брака их родителей, но в зрелом возрасте вновь обрели связь. Со временим пара поженилась. Об этой необычной истории трехлетней давности вспомнил британский таблоид The Mirror.

Женщина "разбила сердце" своему отцу, решив выйти замуж за своего бывшего сводного брата, несмотря на их непростое прошлое. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.

Девушка поделилась своей необычной историей на популярном форуме Reddit.

"Мой отец был женат в общей сложности четыре раза, три раза — после моего рождения. Ни один из этих браков не продлился долго. Когда мне было 13 лет, он женился на Эмме, которая в буквальном смысле является самой замечательной женщиной, которую я когда-либо встречала. Мое детство было в полном порядке, и я даже не могу отплатить за то, что она для меня сделала. У Эммы был 15-летний сын Брэндон. Мы с ним не ладили. Я была очень грубым ребенком, в основном из-за жестокого обращения в доме моей мамы, о чем он, конечно, не знал, но мы просто ужасно конфликтовали. Мы много чего делали, чтобы насолить друг другу, в основном это были просто глупые выходки, но некоторые из них переходили в серьезные. Мой отец и Эмма разошлись, когда мне было шестнадцать лет. Драма происходила не только между мной и Брэндоном, но мы определенно вносили стресс в их отношения", — поделилась она.

Несмотря на все эти неурядицы, она поддерживала связь с бывшей мачехой и даже посетила барбекю в ее доме во время второго года обучения в университете.

"Я увидела Брэндона впервые за несколько лет. Мы сразу же нашли общий язык и начали встречаться. Это было почти пять лет назад, и совсем скоро мы поженимся", — писала тогда 25-летняя девушка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Эмма поначалу испытывала обиду, но в конце концов она смирилась с этой идеей. Однако ее отец девушки отреагировал совершенно иначе.

"Мой отец в ярости, потому что, по его словам, он потерял Эмму из-за нас, а она была любовью всей его жизни. Я не чувствую себя особенно виноватой, потому что я была ребенком, который вел себя неадекватно из-за обстоятельств, которые в основном были результатом его неправильных решений. Я повзрослела и отпустила ситуацию, но я не чувствую себя виноватой в том, что была невоспитанным подростком, который не мог ужиться с Брэндоном", — призналась она.

Желая узнать, правильно ли она поступила, выйдя замуж за своего бывшего сводного брата, она обратилась за советом на Reddit.

"Ваш отец не может винить детей в том, что он не смог удержать супругу. Судя по его послужному списку, он не собирался удерживать ее долго, независимо от того, были ли вы лучшими друзьями или непримиримыми врагами", — написал один из пользователей.

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