Потеряли из виду: в Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках (видео)

Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем бабушка заметила его отсутствие и побежала догонять.

В китайском городе Дачжоу годовалый малыш смог "убежать" из дома, используя ходунки, в то время как его бабушка была занята приготовлением бутылочки с едой. Об этом пишет Bild.

На видео видно, как маленький мальчик ловко выбирается на ходунках во двор и начинает катиться по дорожке.

Судя по времени записи, событие произошло утром 10 сентября.

Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем женщина заметила его отсутствие и побежала его догонять.

"К счастью, попытка к бегству завершилась без серьезных травм", — отмечает журналист BILD.

Этот необычный случай удивил людей, которые увидели это видео в соцсетях. Многие писали, что если знать наперед, что с ребенком все будет хорошо то история его путешествия выглядит очень забавно. Другие отмели качество ходунков, которые помогли малышу.

"Я поражен качеством этого прогулочного кресла. Из-за неровного пола и высокой скорости конструкция все равно оставалась в вертикальном состоянии. Комплименты дизайнерам", — написал один из пользователей.

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