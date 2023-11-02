"Это дешевле": британская семья полетела в Италию, чтобы поесть пиццу (фото)

Женщина часто отправляется в однодневные поездки за границу со своими детьми после школы. Они уже успели побывать в Амстердаме и Бельгии.

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Роксана Бальчюнас из Великобритании регулярно совершает однодневные поездки за границу, и на этот раз она решила отправиться с двумя детьми в Италию, чтобы отведать пиццу. Отдых оказался "дешевле, чем поездка в Лондон". Об этом пишет Daily Star.

Женщина из Шеффилда часто отправляется в однодневные поездки за границу со своими детьми — шестилетним Черри и четырнадцатилетним Тайо — после школы. Они уже успели побывать в Амстердаме (Нидерланды) и Бельгии.

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В этот раз мама решила посетить со своими детьми Италию всего на 24 часа, чтобы изучить ее и насладиться вкусной едой. Роксана забрала брата и сестру из школы, чтобы успеть на семичасовой рейс авиакомпании Ryanair из аэропорта Манчестера в Пизу, который обошелся каждому всего в 39 фунтов стерлингов.

Семья приземлилась в указанном месте в 10 часов вечера и заселилась на ночь в отель, что обошлось им в 150 фунтов стерлингов. После хорошего ночного отдыха они провели следующий день, изучая город, и вылетели домой в 6 часов вечера.

Роксана рассказала, что во время путешествия по Италии семья потратила всего 50 фунтов стерлингов, отведав пиццу, джелато и даже купив сувениры. Семья бесплатно посетила Пизанскую башню, Пизанский собор и музей Опера дель Дуомо. Поскольку все было в шаговой доступности, включая аэропорт, они не потратили ни копейки на общественный транспорт.

Путешествие получилось дешевле чем поездка в Лондом Фото: Kennedy News & Media

Роксана считает, что для знакомства с большинством городов достаточно одного дня. Она и ее дети уже совершили однодневные поездки в Амстердам и Бельгию, а на очереди — Копенгаген и Ирландия.

"Это более дешевая альтернатива домашнему отдыху. Если бы мы поехали в парк развлечений, это обошлось бы в несколько сотен за день с питанием, проездом и билетами. Это точно дешевле, чем поездка в Лондон. Во время пребывания там мы также наслаждались пиццей. Она была покрыта салями и пепперони, и мой сын сказал, что это была лучшая пицца, которую он когда-либо ел", — сказала она.

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