"Це дешевше": британська сім'я полетіла в Італію, щоб поїсти піцу (фото)

Жінка часто вирушає в одноденні поїздки за кордон зі своїми дітьми після школи. Вони вже встигли побувати в Амстердамі та Бельгії.

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Роксана Бальчюнас із Великої Британії регулярно здійснює одноденні поїздки за кордон, і цього разу вона вирішила вирушити з двома дітьми в Італію, щоб скуштувати піцу. Відпочинок виявився "дешевшим, ніж поїздка в Лондон". Про це пише Daily Star.

Жінка з Шеффілда часто вирушає в одноденні поїздки за кордон зі своїми дітьми — шестирічною Черрі та чотирнадцятирічним Тайо — після школи. Вони вже встигли побувати в Амстердамі (Нідерланди) й Бельгії.

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Цього разу мама вирішила відвідати зі своїми дітьми Італію всього на 24 години, щоб вивчити її та насолодитися смачною їжею. Роксана забрала брата й сестру зі школи, щоб встигнути на семигодинний рейс авіакомпанії Ryanair із аеропорту Манчестера в Пізу, який обійшовся кожному лише в 39 фунтів стерлінгів.

Сім'я приземлилася в зазначеному місці о 10 годині вечора та заселилася на ніч у готель, що обійшлося їм у 150 фунтів стерлінгів. Після гарного нічного відпочинку вони провели наступний день, вивчаючи місто, і вилетіли додому о 6 годині вечора.

Роксана розповіла, що під час подорожі в Італії сім'я витратила всього 50 фунтів стерлінгів, скуштувавши піцу, джелато й навіть купивши сувеніри. Сім'я безплатно відвідала Пізанську вежу, Пізанський собор і музей Опера дель Дуомо. Оскільки все було в кроковій доступності, включно з аеропортом, вони не витратили жодної копійки на громадський транспорт.

Подорож вийшла дешевшою, ніж поїздка в Лондона Фото: Kennedy News & Media

Роксана вважає, що для знайомства з більшістю міст достатньо одного дня. Вона та її діти вже здійснили одноденні поїздки в Амстердам і Бельгію, а на черзі — Копенгаген та Ірландія.

"Це дешевша альтернатива домашньому відпочинку. Якби ми поїхали в парк розваг, це обійшлося б у кілька сотень за день із харчуванням, проїздом і квитками. Це точно дешевше, ніж поїздка в Лондон. Під час перебування там ми також насолоджувалися піцою. Вона була покрита салямі та пепероні, і мій син сказав, що це була найкраща піца, яку він коли-небудь їв", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що британець знайшов викрадений автомобіль за допомогою Google Earth. Джей Робінсон разом із другом зміг відшукати свою машину за фотографією будівлі, біля якої та була припаркована.

Також стало відомо, що в Британії "злі" діти розгромили будинок вартістю 1,2 млн фунтів. Джоанна Піттард і її чоловік Метт планували зробити його своїм сімейним вогнищем. Однак протягом місяця "злі" діти знущалися з житла з шістьма спальнями, пошкодивши ковану люстру, перевернувши антикварні меблі та навіть знищивши весільну сукню господині.