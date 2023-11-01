"Найкращий у світі начальник": бізнесмен оплатив відпочинок 1200 своїх співробітників у Діснейленді

Це не вперше коли Кен Гріффін відзначає ювілей компанії з грандіозним розмахом. Минулого року "великий бос" профінансував аналогічне свято для своїх 10 000 співробітників зі США та Європи.

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Бізнесмена з Великої Британії назвали "найкращим у світі начальником" після того, як він організував для всіх своїх працівників, їхніх дружин і членів їхніх сімей поїздку до Діснейленду в Токіо, сплативши всі витрати. Про це пише Daily Star.

Генеральний директор компаній Griffin Citadel і Citadel Securities Кен Гріффін відзначив ювілей компанії грандіозним святом. Він оплатив триденну нараду для співробітників шести офісів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

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55-річний Кен Гріффін також подарував усім своїм 1200 співробітникам і членам їхніх родин поїздку до Walt Disney World в Японії, сплативши всі їхні витрати. Знаменитий парк атракціонів відвідали майже 300 дітей співробітників.

Компанія Griffin надає експрес-перепустки у Walt Disney World Tokyo, Tokyo Disneyland і DisneySea. Це означає, що їм не доведеться стояти в черзі на всі популярні атракціони, включно з "Космічною горою", "Піратами Карибського моря" і "Великою горою Грому".

Видання зазначає, що вартість одноденних перепусток на ці каруселі становить від 7 900 єн (1 898 гривень) до 10 900 єн (2618 гривень). Одноденний абонемент для всіх співробітників і членів їхніх родин обійшовся генеральному директору у понад 3 169 907 гривень і це тільки для 1200 робітників. У цю цифру не входять їхні дружини та діти. Не враховано також доповнення до "швидких пропусків", що дають змогу минути черги.

Walt Disney World у Японії

На офіційній вечірці з нагоди ювілею Гріффін також здивував співробітників виступами Maroon 5, Кельвіна Гарріса, Карлі Рей Джепсен, DJ Diplo і Coldplay. Раніше вони вже влаштовували інші грандіозні урочистості.

Минулого року "великий бос" профінансував аналогічне свято для своїх співробітників зі США та Європи, яких він відправив у Walt Disney World в Орландо. У грудні компанія оплатила співробітникам переліт до Нью-Йорка, Парижа, Цюриха та інших міст. Було оплачено готелі, квитки в парки, харчування та багато іншого для більш ніж 10 000 співробітників і членів їхніх сімей.

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