"Я виграв 108 млн фунтів": чоловіка, який купив величезний маєток, приймають за садівника

Чоловік, який майже передбачив суму свого виграшу, найбільше хотів купити величезний маєток. Але насамперед колишній автомеханік вирішив придбати собі пару нових красивих автомобілів.

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Ніл Троттер із Великої Британії, який передбачив свій великий виграш у лотерею EuroMillions, каже, що, хоча він і кинув роботу, він не змінився, і його досі інколи сприймають за садівника в його маєтку площею в 500 акрів. Про це пише Daily Star.

У березні 2014 року чоловік виграв 108 млн фунтів стерлінгів, що всього на 2 млн фунтів стерлінгів менше від тієї суми, яку він передбачав.

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Ще до купівлі квитка він поговорив із кількома людьми в офісі свого батька про те, яким має бути ідеальний розмір виграшу в EuroMillions.

"Усі називали різні суми... одна дівчина — мільйон. Одна дівчина сказала, що її влаштує 5 млн фунтів стерлінгів. Деякі кажуть, що їм вистачить і 10 млн фунтів стерлінгів. А я сказав 110 мільйонів. І всі подивилися на мене і сказали: "Чому ти хочеш таку суму?". А я відповів, що цього вистачить на все, що я хочу зробити...", — сказав тоді майбутній переможець лотереї.

Найбільше Ніл хотів купити величезний маєток, який він перетворив би на заповідник дикої природи. Але насамперед колишній автомеханік вирішив купити собі пару нових красивих автомобілів.

Чоловік майже точно назвав суму, яку виграє в лотерею Фото: My London

"Я попросив у хлопця два Range Rover, а він оглянув мене з ніг до голови й сказав, що я не можу собі цього дозволити", — згадує він.

Оскільки Ніл не одягається як мультимільйонер, люди й сьогодні сприймають його за звичайну людину.

"Люди думають, що я садівник, тому що я завжди ходжу в брудних речах. У мене був хороший бізнес. У мене було багато друзів, які були клієнтами — я фарбував машини тисячам людей. Я просто зав'язав із цією справою і поки не збираюся повертатися. Я сумую за фарбуванням машин, за спілкуванням, за клієнтами. Мені й зараз телефонують клієнти", — розповідав він подкастеру Тімоті Шульцу.

Зараз Ніл займається інвестиціями та спонсорує молодого гонщика.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.