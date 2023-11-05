16-летняя королева красоты, вышедшая замуж за 66-летнего миллионера, ответила критикам (фото)

Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" Кауане Роде Камарго и мэр-мультимиллионер Хиссам Хуссейн Дехаини связали себя узами брака и сказали, что не могут быть счастливее, несмотря на то, что некоторые люди осуждают их брак.

В Бразилии 16-летняя королева красоты из средней школы Кауане Роде Камарго, вышедшая замуж за 66-летнего мэра-мультимиллионера Хиссама Хуссейа Дехаини поделилась снимком со своего свидания, ответив тем самым критикам. Об этом пишет Daily Star.

Девушка поделилась новостями о своей личной жизни, опубликовав романтическое фото совместного ужина со своим мужем.

Мэр Араукарии, муниципалитета в бразильском штате Парана, Хиссам Хуссейн Дехаини, как сообщается, женился на своей невесте-подростке Кауане Роде Камарго в начале этого года, в апреле. Считается, что они познакомились, когда она участвовала в местном конкурсе красоты в категории девушек 15-17 лет.

В пятницу Камарго поделилась снимком в своем Instagram, на которой видно, как влюбленная пара ужинает выпивая вино. Дехаини улыбался в камеру, когда они сидели за столом.

Девушка поделалилась снимком роментического ужина Фото: instagram.com/kau.cmg_

Подросток демонстрирует свою супружескую жизнь на пляже и в городе, давая подписчикам представление об их противоречивых отношениях. В начале этого года "первая леди Араукарии" ответила на вопросы общественности в социальных сетях, ответив критикам, что паре все равно, что думают остальные. Это заявление, по всей видимости, было сделано после того, как свадьба пары попала в заголовки международных изданий.

Издание отмечает, что девушка учится в средней школе при военно-гражданском училище в городе, которым руководит ее нынешний муж. Согласно Гражданскому кодексу Бразилии, мужчина и женщина в возрасте шестнадцати лет могут вступать в брак с разрешения обоих родителей или их законных представителей до достижения ими гражданского совершеннолетия.

Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" и мэр Араукарии Фото: instagram.com/kau.cmg_

Хотя этот брак кажется необычным из-за юного возраста девушки, по данным организации "Девочки, а не невесты", в Бразилии в брак вступают более 2,2 млн несовершеннолетних. Прокурор штата Пиауи Флавия Гомес Кордейро заявила, что детские браки для девочек — это домашняя работа, отсутствие профессиональной подготовки, исключение из рынка труда, отказ от учебы и ограничение мобильности и свободы.

Ранее Фокус сообщал, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.

Также стало известно, что китаянка вышла замуж за пожарного, который спас ей жизнь. Девушка была на волосок от смерти, когда встретила будущего мужа. Ниу Ю соскользнула с карниза, но ее руку крепко схватил пожарный. Уже через три месяца они поженились.