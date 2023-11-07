"Жизнь моей мечты": супруги показали свой "домик хоббитов" на колесах (фото, видео)
Пара показала свой образ жизни в доме, который создали в небольшом фургоне. Супруги не только путешествуют, но и стараются добыть еду в относительно сложных условиях.
Супруги Лора и Аарон рассказали, что живут в дешевом доме на колесах и показали, как проходит их жизнь. Об этом сообщает The Sun.
В социальной сети TikTok они показали свою "сказочную" жизнь, но зрители остались озадачены той единственной домашней необходимостью, которой им не хватало.
Свой ролик они подписали так: "Представьте себе дом хоббита на колесах, дни, проведенные на свежем воздухе; приготовление еды, путешествия".
В 17-секундном видео пара позирует возле своего обычного оранжево-белого фургона, говоря зрителям: "Да, мы живем в фургоне", а затем показывает снимки обычных белых фургонов.
"Так?" — спрашивают они, когда на экране мелькает монтаж простых трейлеров и салонов стандартных автомобилей.
Затем в клипе Лора и Аарон показывают зрителем свой невероятный фургон с потрясающим интерьером, наполненным природными элементами и яркими цветами. Внутри фургона размещены растения в горшках, прикрепленные к основному внутреннему корпусу. Крыша покрыта деревянными панелями, расположенными по диагонали, что придает дому еще более интересный и уникальный вид. Кухня выполнена из натурального дерева, а большие окна пропускают много дневного света.
Полки и места для хранения занимают пространство над окнами и заполнены одеялами, баночками и другими случайными домашними предметами.
Зрители могут увидеть подсолнухи и лаванду, хранящиеся в старых стеклянных бутылках, и книги, сложенные на деревенских деревянных полках. Даже зона водителя и пассажира автомобиля была полностью преобразована благодаря деревянным элементам.
Лаура и Аарон рассказали, как они делают свои собственные продукты, используя цветы и растения, которые собирают в пищу, и показали зрителям снимок корзины с яркими лепестками рядом с пестиком и ступкой.
На потрясающем снимке задние двери фургона открыты, и можно увидеть вид на горный хребет.
Пост набрал 1,5 миллиона лайков и более 13,8 тысяч комментариев, но один зритель поспешил указать на проблему, которая его озадачила.
Они написали: "Это выглядит забавно, пока ты не проснешься зимней ночью".
Другие пользователи поделись своими положительными впечатлениями:
- "Они строят свою жизнь вместе. Как в сказке. Как весенняя река. Все, как в песне";
- "Хиппи 60-х позавидовали бы, боже мой, красивый дом".
- "Жизнь моей мечты".
Напомним, 6 ноября сообщалось, что супруги из Великобритании верят, что "пригласили" призрака в свой дом. Их преследует "зловещий и демонический" дух по имени "Джордж".