Все началось с кладбища: супруги из Великобритании верят, что "пригласили" призрака в свой дом

Несмотря на свой обширный опыт в области расследований паранормальных явлений, Чарли утверждает, что это был первый случай одержимости, свидетелем которого он стал. Супругов преследует "зловещий и демонический" дух по имени "Джордж".

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Пара из Великобритании, которая в свободное время исследует паранормальные явления, считает, что духи могли преследовать в их дом после жуткого происшествия на кладбище, сообщает Mirror.

Чарли Харкер и Тереза ​​Хьюз управляют компанией по расследованию призраков Afterlife Paranormal. Они посещают места, предположительно "населенные" привидениями, и транслируют все в прямом эфире социальной сети Facebook.

Однако за последний год именно их дом оказался в центре "деятельности" призраков. Чарли и Тереза ​​полагают, что их преследует "зловещий и демонический" дух по имени "Джордж". Супруги считают, что вполне могли привезти Джорджа с собой домой после того, как Тереза ​​якобы стала "одержимой" на кладбище.

По их словам, инцидент произошел в заповеднике Лайм-Питс в городе Уолсолл, недалеко от Бирмингема. По словам Чарли, он обнаружил Терезу лежащей в грязи, в полной темноте, во время очередного расследования. Он якобы услышал "крик" жены. В состоянии транса она сказала кому-то или чему-то "убираться". Теперь Чарли считает, что Тереза в тот момент ​​была "одержима" и злой дух последовал за ними.

"Все началось в тот день, когда мы были на кладбище, и все пошло не так. Тогда все началось", — рассказал Харкер.

На жуткой фотографии Чарли, сделанной в том же месте, видно, что он окружен сильным туманом, который, как он теперь считает, был духом "Джорджа". Несмотря на свой обширный опыт в области расследований паранормальных явлений, Чарли утверждает, что это был первый случай одержимости, свидетелем которого он стал, и говорит, что в последующие месяцы дома ситуация кардинально изменилась.

Поначалу предполагаемые "призраки" были "низкоэнергетическими", но ситуация действительно ухудшилась после того, как они решили провести сеанс, и предполагаемое присутствие стало "более мощным". Супруги утверждают, что были свидетелями того, как невидимые руки разбрасывали по дому вещи. Тереза ​​сказала: "Призраки меня немного пугают, но я знаю, что с Чарли я в безопасности, он знает, что делает".

Поначалу "призраки" были "низкоэнергетическими", но вскоре ситуация стала набирать обороты Фото: birminghammail.co.uk

Чарли, который считает, что присутствие духа становится "сильнее", рассказал изданию: "Мы сделали одну или две доски для спиритических сеансов, мы пытались связаться с кем-то по имени Джордж, который несет ответственность за все то, что происходит. Мы связались с ним и узнали его имя. Затем он говорил что-то вроде "убей тебя, смерть, умри" — это были три слова, которые он использовал на доске. С тех пор у нас было все больше и больше паранормальной активности. Раньше я имел дело со многими подобными вещами, но этот сильно отличается".

Ранее, 28 октября, Фокус писал, что миллионы людей по всему миру верят в приведения. Опрос среди американцев 2021 года показал, что 41% опрошенных верят в существование приведений, а 20% заявляют, что лично сталкивались с ними. Таким образом статистика показывает, что только в США более 50 миллионов человек встречались с духами.