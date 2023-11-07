"Жизнь моей мечты": супруги показали свой "домик хоббитов" на колесах (фото, видео)

Пара показала свой образ жизни в доме, который создали в небольшом фургоне. Супруги не только путешествуют, но и стараются добыть еду в относительно сложных условиях.

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Супруги Лора и Аарон рассказали, что живут в дешевом доме на колесах и показали, как проходит их жизнь. Об этом сообщает The Sun.

В социальной сети TikTok они показали свою "сказочную" жизнь, но зрители остались озадачены той единственной домашней необходимостью, которой им не хватало.

Свой ролик они подписали так: "Представьте себе дом хоббита на колесах, дни, проведенные на свежем воздухе; приготовление еды, путешествия".

#cottagecore #cozyhome ♬ Idea 9 - Gibran Alcocer @parkingonthewildside Our tiny home guarded by our super terrifying van dog Lufie 🐶😅 We’re all parked up in the mountains, in a part of the italian alps where bears roam free! Can't quite get enough of these backdoor views, our home may be small but it feels like our garden is completely limitless. A summer spent adventuring in nature and living slowly as always 🌿🚐 #lifeontheroad

В 17-секундном видео пара позирует возле своего обычного оранжево-белого фургона, говоря зрителям: "Да, мы живем в фургоне", а затем показывает снимки обычных белых фургонов.

Лора и Аарон Фото: Скриншот

"Так?" — спрашивают они, когда на экране мелькает монтаж простых трейлеров и салонов стандартных автомобилей.

Затем в клипе Лора и Аарон показывают зрителем свой невероятный фургон с потрясающим интерьером, наполненным природными элементами и яркими цветами. Внутри фургона размещены растения в горшках, прикрепленные к основному внутреннему корпусу. Крыша покрыта деревянными панелями, расположенными по диагонали, что придает дому еще более интересный и уникальный вид. Кухня выполнена из натурального дерева, а большие окна пропускают много дневного света.

Полки и места для хранения занимают пространство над окнами и заполнены одеялами, баночками и другими случайными домашними предметами.

Фото: Скриншот

Зрители могут увидеть подсолнухи и лаванду, хранящиеся в старых стеклянных бутылках, и книги, сложенные на деревенских деревянных полках. Даже зона водителя и пассажира автомобиля была полностью преобразована благодаря деревянным элементам.

Лаура и Аарон рассказали, как они делают свои собственные продукты, используя цветы и растения, которые собирают в пищу, и показали зрителям снимок корзины с яркими лепестками рядом с пестиком и ступкой.

Фото: Скриншот

На потрясающем снимке задние двери фургона открыты, и можно увидеть вид на горный хребет.

Фото: Скриншот

Пост набрал 1,5 миллиона лайков и более 13,8 тысяч комментариев, но один зритель поспешил указать на проблему, которая его озадачила.

Они написали: "Это выглядит забавно, пока ты не проснешься зимней ночью".

Другие пользователи поделись своими положительными впечатлениями:

"Они строят свою жизнь вместе. Как в сказке. Как весенняя река. Все, как в песне";

"Хиппи 60-х позавидовали бы, боже мой, красивый дом".

"Жизнь моей мечты".

Напомним, 6 ноября сообщалось, что супруги из Великобритании верят, что "пригласили" призрака в свой дом. Их преследует "зловещий и демонический" дух по имени "Джордж".