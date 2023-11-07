"Життя моєї мрії": подружжя показало свій "будиночок гобітів" на колесах (фото, відео)

Пара показала свій спосіб життя в будинку, який створили в невеликому фургоні. Подружжя не тільки подорожує, а й намагається добути їжу у відносно складних умовах.

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Подружжя Лора та Аарон розповіли, що живуть у дешевому будинку на колесах і показали, як проходить їхнє життя. Про це повідомляє The Sun.

У соціальній мережі TikTok вони показали своє "казкове" життя, але глядачі залишилися спантеличені тією єдиною домашньою необхідністю, якої їм не вистачало.

Свій ролик вони підписали так: "Уявіть собі будинок хоббіта на колесах, дні, проведені на свіжому повітрі; приготування їжі, подорожі".

#cottagecore #cozyhome ♬ Idea 9 - Gibran Alcocer @parkingonthewildside Our tiny home guarded by our super terrifying van dog Lufie 🐶😅 We’re all parked up in the mountains, in a part of the italian alps where bears roam free! Can't quite get enough of these backdoor views, our home may be small but it feels like our garden is completely limitless. A summer spent adventuring in nature and living slowly as always 🌿🚐 #lifeontheroad

У 17-секундному відео пара позує біля свого звичайного оранжево-білого фургона, кажучи глядачам: "Так, ми живемо у фургоні", а потім показує знімки звичайних білих фургонів.

Лора й Аарон Фото: Скриншот

"Так?" — запитують вони, коли на екрані миготить монтаж простих трейлерів і салонів стандартних автомобілів.

Потім у кліпі Лора і Аарон показують глядачеві свій неймовірний фургон з приголомшливим інтер'єром, наповненим природними елементами і яскравими квітами. Усередині фургона розміщені рослини в горщиках, прикріплені до основного внутрішнього корпусу. Дах вкритий дерев'яними панелями, розташованими по діагоналі, що надає будинку ще більш цікавого та унікального вигляду. Кухня виконана з натурального дерева, а великі вікна пропускають багато денного світла.

Полиці та місця для зберігання займають простір над вікнами і заповнені ковдрами, баночками та іншими випадковими домашніми предметами.

Фото: Скриншот

Глядачі можуть побачити соняшники і лаванду, що зберігаються в старих скляних пляшках, і книги, складені на сільських дерев'яних полицях. Навіть зона водія і пасажира автомобіля була повністю перетворена завдяки дерев'яним елементам.

Лаура і Аарон розповіли, як вони роблять свої власні продукти, використовуючи квіти і рослини, які збирають в їжу, і показали глядачам знімок кошика з яскравими пелюстками поруч з товкачиком і ступкою.

Фото: Скриншот

На приголомшливому знімку задні двері фургона відчинені, і можна побачити вид на гірський хребет.

Фото: Скриншот

Пост набрав 1,5 мільйона лайків і понад 13,8 тисяч коментарів, але один глядач поспішив вказати на проблему, яка його спантеличила.

Вони написали: "Це виглядає кумедно, поки ти не прокинешся зимової ночі".

Інші користувачі поділися своїми позитивними враженнями:

"Вони будують своє життя разом. Як у казці. Як весняна річка. Все, як у пісні";

"Хіпі 60-х позаздрили б, боже мій, гарний будинок".

"Життя моєї мрії".

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що подружжя з Великої Британії вірить, що "запросило" примару до свого будинку. Їх переслідує "зловісний і демонічний" дух на ім'я "Джордж".