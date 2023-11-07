"Там, где снимали "Челюсти": двое серфенгистов вступили в схватку с большой белой акулой

Морской хищник был замечен неподалеку от места съемок культового блокбастера Стивена Спилберга. Парни рассказали, как им удалось пережить схватку с огромной акулой.

В США двое серфингистов, к счастью, выжили после встречи с 10-футовой (чуть более 3 метров) большой белой акулой. Морской хищник "яростно" набросился на мужчин, которые не ожидали подобной встречи. Об этом пишет Daily Star.

Акула была замечена неподалеку от места съемок культового блокбастера Стивена Спилберга "Челюсти".

Рэй Траутц и Пит Эмонд были близки к гибели, когда увидели в воде морского хищника. Они купались в месте для серфинга в Национальном морском заповеднике Кейп-Код в штате Массачусетс (США).

По словам Рэя, он первым из них заметил огромную акулу, которая настигала его приятеля Пита, когда они находились в воде.

"Мы с Питом Эмондом катались на серфе перед vip-домом на пляже Coast Guard. Он сидел на своей доске, а я стоял на своей, когда я оглянулся через плечо то увидел, что 10-футовая большая белая акула неслась прямо к ногам Пита. Акула даже повернулась на бок, как будто хотела взять его за ногу, и в этот момент я закричал "Акула" так как мой приятель все еще ничего не понимал. Потом, я воткнул весло в воду у задней части акулы, и она яростно повернулась ко мне. Хвост и голова метались взад и вперед, извергая воду", — вспоминая об этом инциденте, рассказал Рэй.

Издание отмечает, что Массачусетс не славится нападениями акул. По данным Surfer, с 1837 года здесь произошло всего шесть подобных случаев.

Иллюстративное фото Фото: NLandsurfpark.com

Друзья, которые вступили в схватку с морским "чудовищем", сумели спастись.

"Массивная хвостовая часть акулы почти ударила Пита по лицу. Я кричал ему, чтобы он выходил на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная. Пока она кружила, я пытался уплыть. В этот момент набежала небольшая волна, и в два быстрых взмаха я полетел к берегу. Мы оба остались невредимы и немного потрясены. Я видел сотню белых акул во время серфинга, но этот случай занимает первое место среди всех моих встреч с ними. Никто из нас не запаниковал, и мы отлично среагировали", — добавил Рэй.

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