Счастливое место: мужчина выиграл в лотерею $500 тысяч в магазине, где ранее уже побеждал

Счастливчик ранее уже имел опыт побед в быстрых лотереях. Поэтому, зайдя в магазин за холодным чаем, он решил купить три билета, один из которых принес ему крупную сумму.

В США житель Вашингтона зашел выпить холодного чая и выиграл в лотерею 500 тысяч долларов в том же магазине. Ранее мужчина выиграл в этом заведении 10 тысяч и 1 000 долларов. Об это пишет UPI.

Житель города Эверетт, назвавшийся Д.Б., рассказал представителям Вашингтонской лотереи, что он только что отвез своего сына в школу и решил зайти в магазин Evergreen Food Store, чтобы выпить холодного чая.

В магазине американец решил купить сразу три лотерейных билета. Дома он стер защитный экран на них и обнаружил, что первые два не принесли ему ни копейки. Однако третий билет, игра "Шесть цифр", оказался выигрышным и мужчина стал богаче на 500 000 долларов.

По его словам, первым делом он позвонил матери и сказал, что погасит ее долг за лечение и она сможет наконец-то выйти на пенсию.

Ранее Д.Б. выиграл 10 000 долларов по билету, купленному в этом же магазине около трех лет назад, и 1 000 долларов по билету, купленному в этом же магазине около шести лет назад.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.