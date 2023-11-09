Брал любовницу в "медовый месяц": женщина неожиданно узнала о предательстве от мужа

Из-за работы женщина часто не бывала дома, пока ее муж изменял ей с любовницей.

Женщина по имени Миа обратилась в социальные сети с просьбой помочь ей двигаться дальше после того, как обнаружила, что ее бывший жених изменял ей с коллегой по работе. Об этом сообщает издание Мirror.

Бывший жених предал женщину — он не только изменил ей, но и взял свою любовницу в их "медовый месяц".

Женщина написала: "Мы были друзьями в старшей школе, вместе учились в колледже, начали карьеру и даже вместе купили дом. Я любила его всеми фибрами своего тела".

Миа рассказала, что ее работа требует от нее много путешествовать, и после одной поездки она, вернувшись домой, начала замечать несколько тревожных сигналов.

Она продолжила: "Он купил коробку презервативов, и они все еще лежали в полиэтиленовом пакете на диване. Это меня смутило, потому что он не покупал презервативы буквально несколько лет, но я просто забыла об этом".

Миа также заметила, что Натан начал много пить со своими друзьями по работе, что, по ее словам, было очень на него непохоже.

"После странных событий я не спала и рылась в его телефоне… оказывается, он очень "многозначительно разговаривал" с этой девушкой с работы, и она даже была на нескольких из этих "рабочих вечеринок", и, судя по сообщениям, которые они были, по крайней мере, невероятно близки вместе".

Миа разбудила Натана, бросив в него телефон, крича, что она знает, что происходит, и спрашивая, как зовут эту другую женщину.

"В конце концов он признался, что видел ее на рабочих вечеринках и что они целовались. Он и по сей день клянется, что все, что они делали, это целовались. Но я не идиотка и все поняла", — рассказала женщина.

Миа говорит, что с тех пор, как Натан уехал, она пытается жить дальше, но ей это очень трудно. Не в последнюю очередь потому, что ее бывший и женщина, с которой он ей изменял, теперь находятся в отношениях.

Ранее Фокус сообщал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

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