Прыгала по клетке: полиция поймала крысу, которая выпила 60 бутылок нелегального алкоголя

Правоохранители в замешательстве. Они не знают, какие материалы использовать в суде в качестве доказательств против лица, у которого изъяли алкоголь.

В Индии крыса выпила 60 бутылок алкоголя, которые были предназначены для использования в качестве доказательств в суде. Об этом пишет Daily Star.

Полицейские изъяли нелегальное спиртное у подозреваемого человека. Вскоре сотрудники правоохранительных органов заметили, что десятки бутылок со спиртным оказались пустыми.

Измученный жаждой грызун был заснят на камеру прыгающим по клетке в окружении пустых бутылок, из которых он выпивал. Полицейским Котвали в индийском округе Чхиндвара пришлось установить ловушку, когда они заметили, что улики начали исчезать.

Несмотря на все усилия, им удалось поймать только одну крысу, которая теперь "возьмет всю вину на себя".

Крыса прыгала по клетке Фото: CEN

Теперь, правоохранители в замешательстве. Они не знают, какие материалы использовать в суде в качестве доказательств против лица, у которого изъяли алкоголь.

Издание отмечает, что местный отдел полиции и его хранилище превратились в приют для крыс, которые проявляют интерес к таким предметам, как конфискованный каннабис, хранящийся в мешках.

Пустые бутылки из под алкоголя Фото: CEN

После подобных случаев сотрудники полиции начали размещать "уязвимые" улики в прочных металлических ящиках и хранить досье в местах, недоступных для назойливых грызуноа.

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