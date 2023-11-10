Каждый день среди мертвецов: профессия молодых девушек подвергает в шок знакомых (фото)

Британки Оливии Коттерилл Уилсон и Изабель Уолтон работают бальзамировщицами в морге. Ежедневно через них проходит большое количество умерших людей, которых они готовят к похоронам.

Оливии Коттерилл Уилсон и Изабель Уолтон имеют необычную профессию — они работают бальзамировщицами. Об этом сообщает издание Мirror.

Две молодые женщины чуть старше двадцати лет, Оливия и Изабель часто сталкиваются с полным шоком от незнакомцев, когда они раскрывают свою профессию.

Проводить целый день, каждый день среди мертвецов — не для всех, но для Оливии и Изабель, которым всего 22 и 23 года.

Их рабочий день начинается ровно в 8 утра, после чего они начинают составлять список умерших, которых нужно подготовить, бальзамировать, переодеть и поместить в гроб. Иногда тела не нуждаются в бальзамировании перед осмотром, а другие вообще не подлежат осмотру.

К счастью, когда они впервые попали в морг, их поддержали два квалифицированных бальзамировщика.

Оливия рассказала: "Я полагаю, это не то, что вы ожидаете услышать в ответ на вопрос, чем же занимаются две молодые девушки. Но эта профессия также важна, и это не делает нас странными".

Оливия и Изабель относятся ответственно к своей работе, что позволяет им изучать и развивать свои существующие навыки, будь то в области реконструкции или "специального макияжа".

По словам Оливии: "Я думаю, что реконструкция, вероятно, самая сложная часть работы, просто потому, что вам нужно постараться, чтобы покойный выглядел как можно более живым".

Чтобы получить квалификацию профессиональных бальзамировщиков, Оливии и Изабель пришлось записаться на трехлетний курс перед сдачей экзаменов Британского института бальзамирования (BIE). Это включало в себя подготовку пяти экзаменационных работ по теории, а также один практический экзамен без вскрытия и один практический экзамен по вскрытию на неполный рабочий день.

Все впадают в ужас когда узнают профессию девушек

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