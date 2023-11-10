"Что это такое": женщина сорвала старый пол и пришла в ужас от жуткой находки (фото)

Пользователи соцсетей быстро попытались определить, что же это может быть, но так и не пришли к общему выводу. Люди предположили, что это может быть мицелий, слизистая плесень или корни деревьев.

Жительница из Австралии была искренне напугана после того, как сделала ужасающую находку под половицами своего дома, заставив пользователей социальных сетей думать над тем, что же это могло быть. Об этом пишет Yahoo News.

Недавно женщина подняла мокрые деревянные панели и обнаружила на полу огромную черную паутину. Ее испуганная подруга выложила снимки в Facebook в надежде узнать, что могло послужить причиной появления странных узоров.

Девушка написала в местной группе, спросив людей, есть ли у них какие-нибудь идеи, "что это такое". Ужасающие снимки заставили некоторых пользователей сравнить загадочную паутину под полом с событиями в сериале Netflix "Очень странные дела".

Пользователи соцсетей быстро попытались определить, что же это может быть, но так и не пришли к общему выводу. Люди предположили, что это может быть мицелий, слизистая плесень или корни деревьев, а кто-то написал: "Я искренне напуган".

Даже некоторые эксперты не смогли прийти к единому мнению о том, что это за паутина Фото: Facebook

Даже некоторые эксперты не смогли прийти к единому мнению о том, что это за паутина.

"Для меня это тоже что-то новое. Определенно не похоже на традиционную плесень. Единственное, что я знаю, отдаленно это похожее на это, — ризоморфы (струноподобные структуры у грибов) Armillaria (медовые грибы), но в этом нет особого смысла", — сказал эксперт из государственного гербария в Брисбене.

Между тем доктор Хайке Ноймайстер-Кемп, главный миколог и управляющий директор компании Mycolab, сказала, что это определенно грибной мицелий. Она добавила, что гриб не опасен и может со временем прорасти в поганку.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла в доме потайную комнату, полную детских рисунков. Пользователи социальных сетей восприняли странную находку девушки с тревогой, заявив, что комната теряет свою невинность из-за того, что на стене написано "шалаш любви".

Также стало известно, что женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии. Силуэт умершего в 1988 году валлийского актера появился на снимках Мелани Армстронг, которая фотографировалась возле реки вместе со своим мужем Адамом. Пара несколько раз возвращалась на то же место в поисках доказательств.