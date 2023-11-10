Большая афера: в США бизнесмен потратил украденную "гуманитарку" на покупку острова (фото)

Американские СМИ утверждают, что хищения денежных средств во время пандемии COVID-19 стали одними из величайших в стране. Сразу тысячи мошенников пытались набить свои карманы за счет федеральных фондов. Обычно эти деньги были потрачены на роскошные вещи, недвижимость и люксовые автомобили.

В США бизнесмен из Флориды Патрик Паркер Уолш мог бы отдыхать на острове Sweetheart Island, необитаемом райском уголке площадью два акра, расположенном в миле от побережья этого небольшого городка на берегу Персидского залива, но вместо этого он отбывает пять с половиной лет в тюрьме. Мужчину арестовали за хищение почти 8 млн долларов из федеральных фондов помощи жертвам COVID-19, которые он частично использовал для покупки этого участка. Об этом пишет CBS News.

Хотя частный остров Уолша относится к числу необычных покупок мошенников, совершаемых во время пандемии, его преступление не является уникальным. Он — один из тысяч воров, совершивших величайшее в истории США мошенничество. Издание отмечает, что потенциально они расхитили более 280 млрд долларов федеральной помощи по программе COVID-19. Еще 123 млрд долларов были "потрачены впустую" или не по назначению.

Потери составляют почти 10% от 4,3 трлн долларов, которые правительство США выделило для смягчения последствий экономического опустошения, вызванного пандемией COVID-19, согласно анализу, проведенному AP.

Проведенные исследования показали, что воры и аферисты тратили деньги на дома, роскошные часы и бриллиантовые украшения и люксовые автомобили. Похищенная "гуманитарка" также шла на оплату в ночных заведениях, азартных игр в Лас-Вегасе и отпусков. Случай Уолша, как и тысячи других, показал, что украсть деньги было слишком просто.

Воры были из самых разных слоев общества и со всех уголков земного шара. Был рэпер из Теннесси, который хвастался на YouTube тем, как легко украл более 700 тысяч долларов в рамках страхования по безработице в период пандемии COVID-19. Бывший владелец пиццерии и ведущий радиошоу на криптовалютную тематику купил на украденную помощь ферму альпак в Вермонте. А бывший чиновник из Нигерии, прихвативший около полумиллиона долларов, в момент ареста носил часы стоимостью 10 тысяч долларов и золотую цепочку стоимостью 35 тысяч долларов.

Остров расположен в миле от побережья этого небольшого городка на берегу Персидского залива Фото: Private Islands Inc

По данным Министерства юстиции США, почти 3200 человек были обвинены в мошенничестве при оказании помощи в борьбе с вирусом COVID-19. Изъято около 1,4 млрд долларов похищенной помощи на борьбу с пандемией.

Попытка Патрика Уолша спасти свой бизнес, связанный с воздушной рекламой, началась законно, но быстро переросла в крупное мошенничество. Бизнесмен управлял небольшим парком дирижаблей сигарообразной формы, которые пролетали с корпоративными логотипами над местами скопления людей. В июне 2017 года один из его летательных аппаратов потерпел крушение и сгорел в прямом эфире на мужском турнире по гольфу U.S. Open, одном из главных спортивных событий в мире.

После катастрофы дела Уолша пошли значительно хуже. Чтобы удержаться на плаву, он получал кредиты под высокие проценты, которые также позволили ему расширить свой бизнес. К 2019 году объем продаж его компаний составил 16 млн. долларов и они вышли на рынки Латинской Америки и Азии. Затем разразилась пандемия.

"COVID-19 не замедлил бизнес, а погубил его. Он запаниковал", — писали адвокаты Уолша.

В январе мошенника приговорили к более чем пяти годам лишения свободы Фото: коллаж Фокус

В период с марта 2020 года по январь 2021 года американец подал более 30 мошеннических заявок на получение чрезвычайной помощи в связи с пандемией и получил 7,8 млн долларов, согласно данным Министерства юстиции.

"Его преступления вопиющи и являются результатом жадности", — пишут прокуроры в судебных документах.

В качестве примера приводится покупка острова Sweetheart Island, нераскрытых "предметов роскоши", нефтяных месторождений в Техасе и первоначального взноса на покупку дома в популярном Джексон Хоул, штат Вайоминг. Адвокаты Уолша заявили в судебном заявлении, что им двигала не жадность, а отчаяние. По их словам, он испытывал огромное давление, когда ему нужно было спасать свой бизнес и содержать свою большую семью. У мужчины 11 детей.

Уолш приобрел остров не как "тропический рай для развлечений", а как объект недвижимости Фото: коллаж Фокус

Окружной судья США Аллен С. Уинсор не принял этот аргумент. В январе мошенника приговорили к более чем пяти годам лишения свободы. Согласно судебным документам, Уолш согласился вернуть похищенные им 7,8 млн долларов и продать остров Sweetheart Island, который был одной из его первых покупок на похищенные федеральные деньги.

Адвокаты Уолша заявили, что он приобрел остров не как "тропический рай для развлечений", а как объект недвижимости. Они не объяснили, как бизнесмен мог превратить изолированный островок в центр прибыли.

Ранее Фокус сообщал, что владельцев похоронного бюро арестовали после жуткой находки внутри. Впервые полиция провела обыск в похоронном бюро после получения сообщения об отвратительном запахе, исходящем из здания. То, что они обнаружили внутри, шокировало как власти, так и местных жителей.