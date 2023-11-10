Шлем C3PO из "Звездных войн" продадут за 1 миллион фунтов стерлингов (фото)

С молотка также уйдут кнут Индианы Джонса и перчатки Фредди Крюгера. Еще на продажу выставят костюм Леонардо Ди Каприо, который он носил в "Титанике" в роли Джека Доусона и щит, который использовал Крис Эванс в "Капитан мститель".

Шлем, который носил C3PO в первом фильме "Звездные войны" продадут на торгах за 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Головной убор является частью коллекции, которая состоит из более чем 1800 памятных вещей из фильмов и телепередач, включая реквизит из фильмов "Индиана Джонс", "Джеймс Бонд" и "Ужас на улице Вязов".

В фильме "Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда" шлем носил автор Энтони Дэниелс. Часть фильма была снята в 1977 году. Шлем является одним из самых ценных предметов на аукционе. Его ориентировочная цена составляет от 500 000 до 1 миллиона фунтов стерлингов.

В фильме "Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда" шлем носил автор Энтони Дэниелс.

"Я очень рад, что Propstore согласился курировать мою коллекцию, и я верю, что эти произведения попадут в правильные руки. Надеюсь, это доставит удовольствие поклонникам "Звездных войн" и коллекционерам со всего мира и даст им шанс стать обладателем настоящей вещи", — сказал Дэниелс.

Шлем является одним из самых ценных предметов на аукционе

На аукцион будут выставлены и другие предметы, в том числе кнут Индианы Джонса и перчатки Фредди Крюгера. Их цена составляет от 200 000 до 400 000 фунтов стерлингов. Также на продажу выставят костюм Леонардо Ди Каприо, который он носил в "Титанике" в роли Джека Доусона и щит, который использовал Крис Эванс в "Капитан мститель".

Кроме этого с молотка уйдут предметы, которые носили или использовали Дэниел Крейг, Дженнифер Лоуренс, Марлон Брандо и Киллиан Мерфи.

Напомним, свитер принцессы Дианы с черной овечкой, сделанный британским брендом Warm & Wonderful, был продан в сентябре почти за 1 миллион фунтов стерлингов.