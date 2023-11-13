"Демоническая фигура": скрытое на картине лицо появилось после ее реставрации (фото)

Включение художником "демонической фигуры" вызвало споры среди критиков. Со временем жуткий силуэт на картине "Смерть кардинала Бофора" стал исчезать или подвергаться попыткам удаления.

На картине английского художника Джошуа Рейнольдса, написанной в 1789 году, после реставрации, приуроченной к 300-летию со дня его рождения, вновь появилась демоническая фигура. Об этом пишет Huffpost.

В Национальном фонде Великобритании (National Trust), занимающемся охраной исторического наследия и заказавшем реставрацию произведения, пояснили, что со временем жуткий силуэт на картине "Смерть кардинала Бофора" стал исчезать или подвергаться попыткам удаления.

Включение Рейнольдсом "демонической фигуры" вызвало споры среди критиков.

"Это не соответствовало некоторым художественным правилам того времени, когда поэтическая фигура речи была представлена так буквально в этом чудовищном силуэте. В основу картины была положена сцена смерти в романе Уильяма Шекспира "Генрих VI, часть II". Но когда она была впервые показана в Шекспировской галерее в 1789 году, то вызвала больше споров, чем любая другая работа на выставке", — сказал Джон Чу, старший по картинам и скульптурам Национального фонда.

Картина была реставрирована несколькими художниками с большим количеством перекрасок Фото: National Trust

В своем пресс-релизе фонд отметил, что картина была реставрирована несколькими художниками с большим количеством перекрасок.

"Особенно сложным был участок с жутким лицом. Поскольку оно находится в тени, его писали коричневыми и темными красками, которые всегда сохнут медленнее, что вызывает эффект усадки. В результате наслоений, добавленных ранними реставраторами, картина превратилась в беспорядок, вызванный неправильной интерпретацией и множеством слоев красок", — призналась Бекка Хеллен, старший национальный консерватор по живописи.

После проведения работ демоническая фигура снова оказалась на полотне Фото: National Trust

После проведения работ демоническая фигура снова оказалась на полотне, а картина вернулась в экспозицию дома Петворт в Западном Суссексе.

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