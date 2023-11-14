Воспользовался вторым шансом: мужчина выиграл $416 тысяч, не подозревая об этом

Победитель лотереи получил электронное письмо, в котором говорилось, что он выиграл крупную сумму денег. Сначала мужчина подумал, что его пытаются обмануть мошенники в сети.

В США житель штата Мичиган рассказал, что сначала проигнорировал письмо, в котором сообщалось о выигрыше джекпота в размере 416 322 долларов США, поскольку не знал, что вообще участвовал в розыгрыше. Об этом пишет UPI.

67-летний мужчина их округа Каламазу, который решил не называть свое имя, рассказал сотрудникам Мичиганской лотереи, что увидел электронное письмо, в котором сообщалось о победе в лотереи BIG CA$H Second Chance, но подумал, что это дело рук мошенников.

Американец отметил, что даже не подозревал о своем участии.

"Я часто играю в онлайн-игры, но не знал, что, играя в некоторые из них я получил возможность сыграть в розыгрыше второго шанса. Я увидел письмо от Мичиганской лотереи, в котором говорилось, что я выиграл главный приз в размере 416 322 доллара. Я решил, что это мошенничество , поскольку я думал, что не участвую ни в каких розыгрышах", — рассказал победитель лотереи.

Позже мужчина решил позвонить в лотерею и попытаться разобраться в ситуации.

"Когда я позвонил в Мичиганскую лотерею, я понял, что выиграл деньги, даже не подозревая об этом. Я до сих пор не могу поверить, что это реально. Это безумное чувство — выиграть такой крупный лотерейный приз", — сказал он.

По словам победителя, его выигрыш будет использован для того, чтобы поделиться с семьей и пополнить свои сбережения.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.