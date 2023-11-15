Глухая норвежская кошка Сиги и ее хозяин попали в аварию на лондонской улице (видео)

Шестилетняя кошка Сигрид обычно сопровождает своего владельца Нельсона во время поездок. На днях в Лондоне водитель мопеда врезался в руль взятого на прокат велосипеда.

Кошку по кличке Сигрид, ставшую интернет-знаменитостью, сбили во время поездке на велосипеде в центральной части Лондона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Ее владелец 47-летний Трэвис Нельсон накануне, 13 ноября, катался на взятом напрокат велосипеде, а кошка, как обычно, сидела в корзине.

Водитель мопеда врезался в руль велосипеда в то мгновение, когда на светофоре зажегся зеленый свет. Владелец со своей кошкой упали на асфальт на оживленном перекрестке.

Кошка Сиги, ДТП

Шестилетняя кошка Сигрид, на которой был поводок, прикрепленный к велосипеду, вылетела из корзины на проезжую часть вместе с телефоном.

Кошка Сиги попала в аварию

"Мы ехали на съемки фильма, и я остановился на светофоре, подождал, и, как вы видите на видео, парень попытался протиснуться между мной и бордюром и сбил нас", — рассказал владелец кошки.

Он добавил, что всегда ездит осторожно, и что его не сбивали на велосипеде с 2007 года.

Норвежская кошка Сиги попала в аварию

Нельсон быстро схватил свою кошку, чтобы защитить ее от проезжающих автомобилей.

"Сигрид в полном порядке. Буквально через 30 секунд все было так, будто ничего не произошло. Мы собирались снимать видео для работы, и она только что вернулась к своему привычному состоянию", — сказал Нельсон, добавив, что кошке явно не понравилось произошедшее, что было видно по ее морде.

Кошка Сиги и ее хозяин Нельсон

Выяснилось также, что свидетелем инцидента стали полицейские, которые находились в гражданском автомобиле.

Кошка Сиги

У глухой норвежской кошки Сигрид (сокращенно Сиги) тысячи подписчиков в TikTok и Instagram, где ее хозяин делится отснятыми материалами во время совместных путешествий. Обычно кошка сопровождает его в поездках, сидя в корзине, прикрепленной к рулю.

Он также утверждает, что кошка спасла его от депрессии.

"Понимание того, что моя кошка дает поддержку бесчисленному количеству людей по всему миру, делает счастливым и меня", — объяснил блогер.

Кошка Сиги

У Сиги белоснежная шерсть и голубые глаза. Перед покупкой Нельсона предупредили, что кошки с таким окрасом часто бывают глухими.

Напомним, что харьковский кот Степан и кошка Стефания отметили первую семейную дату.

Также сообщалось, что в Британии кошка установила мировой рекорд по громкости мурлыканья.