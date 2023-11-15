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МирФан

Глухая норвежская кошка Сиги и ее хозяин попали в аварию на лондонской улице (видео)

Норвежская кошка Сиги
Фото: Instagram | Норвежская кошка Сиги

Шестилетняя кошка Сигрид обычно сопровождает своего владельца Нельсона во время поездок. На днях в Лондоне водитель мопеда врезался в руль взятого на прокат велосипеда.

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Кошку по кличке Сигрид, ставшую интернет-знаменитостью, сбили во время поездке на велосипеде в центральной части Лондона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Ее владелец 47-летний Трэвис Нельсон накануне, 13 ноября, катался на взятом напрокат велосипеде, а кошка, как обычно, сидела в корзине.

Водитель мопеда врезался в руль велосипеда в то мгновение, когда на светофоре зажегся зеленый свет. Владелец со своей кошкой упали на асфальт на оживленном перекрестке.

Кошка Сиги, ДТП Fullscreen
Кошка Сиги, ДТП

Шестилетняя кошка Сигрид, на которой был поводок, прикрепленный к велосипеду, вылетела из корзины на проезжую часть вместе с телефоном.

Кошка Сиги попала в аварию Fullscreen
Кошка Сиги попала в аварию

"Мы ехали на съемки фильма, и я остановился на светофоре, подождал, и, как вы видите на видео, парень попытался протиснуться между мной и бордюром и сбил нас", — рассказал владелец кошки.

Он добавил, что всегда ездит осторожно, и что его не сбивали на велосипеде с 2007 года.

Норвежская кошка Сиги попала в аварию

Нельсон быстро схватил свою кошку, чтобы защитить ее от проезжающих автомобилей.

"Сигрид в полном порядке. Буквально через 30 секунд все было так, будто ничего не произошло. Мы собирались снимать видео для работы, и она только что вернулась к своему привычному состоянию", — сказал Нельсон, добавив, что кошке явно не понравилось произошедшее, что было видно по ее морде.

Кошка Сиги и ее хозяин Нельсон Fullscreen
Кошка Сиги и ее хозяин Нельсон

Выяснилось также, что свидетелем инцидента стали полицейские, которые находились в гражданском автомобиле.

Кошка Сиги

У глухой норвежской кошки Сигрид (сокращенно Сиги) тысячи подписчиков в TikTok и Instagram, где ее хозяин делится отснятыми материалами во время совместных путешествий. Обычно кошка сопровождает его в поездках, сидя в корзине, прикрепленной к рулю.

Он также утверждает, что кошка спасла его от депрессии.

"Понимание того, что моя кошка дает поддержку бесчисленному количеству людей по всему миру, делает счастливым и меня", — объяснил блогер.

Кошка Сиги Fullscreen
Кошка Сиги

У Сиги белоснежная шерсть и голубые глаза. Перед покупкой Нельсона предупредили, что кошки с таким окрасом часто бывают глухими.

Напомним, что харьковский кот Степан и кошка Стефания отметили первую семейную дату.

Также сообщалось, что в Британии кошка установила мировой рекорд по громкости мурлыканья.