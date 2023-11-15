Глуха норвезька кішка Сігі та її господар потрапили в аварію на лондонській вулиці (відео)

Шестирічна кішка Сігрід зазвичай супроводжує свого власника Нельсона під час поїздок. Днями в Лондоні водій мопеда врізався в кермо взятого на прокат велосипеда.

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Кішку на прізвисько Сігрід, яка стала інтернет-знаменитістю, збили під час поїздки на велосипеді в центральній частині Лондона. Про це повідомляє The Daily Mail.

Її власник 47-річний Тревіс Нельсон напередодні, 13 листопада, катався на взятому напрокат велосипеді, а кішка, як зазвичай, сиділа в кошику.

Водій мопеда врізався в кермо велосипеда в ту мить, коли на світлофорі загорілося зелене світло. Власник зі своєю кішкою впали на асфальт на жвавому перехресті.

Кішка Сігі, ДТП

Шестирічна кішка Сігрід, на якій був повідець, прикріплений до велосипеда, вилетіла з кошика на проїжджу частину разом із телефоном.

Кішка Сігі потрапила в аварію

"Ми їхали на фільмування, і я зупинився на світлофорі, почекав, і, як ви бачите на відео, хлопець спробував протиснутися між мною та бордюром і збив нас", — розповів власник кішки.

Він додав, що завжди їздить обережно, і що його не збивали на велосипеді з 2007 року.

Норвезька кішка Сігі потрапила в аварію

Нельсон швидко схопив свою кішку, щоб захистити її від автомобілів.

"Сігрід у повному порядку. Буквально через 30 секунд усе було так, ніби нічого не сталося. Ми збиралися знімати відео для роботи, і вона щойно повернулася до свого звичного стану", — сказав Нельсон, додавши, що кішці явно не сподобалося те, що сталося, що було видно з її морди.

Кішка Сігі та її господар Нельсон

З'ясувалося також, що свідком інциденту стали поліціянти, які перебували в цивільному автомобілі.

Кішка Сігі

У глухої норвезької кішки Сігрід (скорочено Сігі) тисячі фоловерів у TikTok та Instagram, де її господар ділиться відзнятими матеріалами під час спільних подорожей. Зазвичай кішка супроводжує його в поїздках, сидячи в кошику, прикріпленому до керма.

Він також стверджує, що кішка врятувала його від депресії.

"Розуміння того, що моя кішка дає підтримку незліченній кількості людей по всьому світу, робить щасливим і мене", — пояснив блогер.

Кішка Сігі

У Сігі білосніжна шерсть і блакитні очі. Перед покупкою Нельсона попередили, що кішки з таким забарвленням часто бувають глухими.

Нагадаємо, що харківський кіт Степан і кішка Стефанія відзначили першу сімейну дату.

Також повідомлялося, що в Британії кішка встановила світовий рекорд за гучністю муркотіння.