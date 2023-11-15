Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Глуха норвезька кішка Сігі та її господар потрапили в аварію на лондонській вулиці (відео)

Норвезька кішка Сігі
Фото: Instagram | Норвезька кішка Сігі

Шестирічна кішка Сігрід зазвичай супроводжує свого власника Нельсона під час поїздок. Днями в Лондоні водій мопеда врізався в кермо взятого на прокат велосипеда.

Related video

Кішку на прізвисько Сігрід, яка стала інтернет-знаменитістю, збили під час поїздки на велосипеді в центральній частині Лондона. Про це повідомляє The Daily Mail.

Її власник 47-річний Тревіс Нельсон напередодні, 13 листопада, катався на взятому напрокат велосипеді, а кішка, як зазвичай, сиділа в кошику.

Водій мопеда врізався в кермо велосипеда в ту мить, коли на світлофорі загорілося зелене світло. Власник зі своєю кішкою впали на асфальт на жвавому перехресті.

Кішка Сігі, ДТП Fullscreen
Кішка Сігі, ДТП

Шестирічна кішка Сігрід, на якій був повідець, прикріплений до велосипеда, вилетіла з кошика на проїжджу частину разом із телефоном.

Кішка Сігі потрапила в аварію Fullscreen
Кішка Сігі потрапила в аварію

"Ми їхали на фільмування, і я зупинився на світлофорі, почекав, і, як ви бачите на відео, хлопець спробував протиснутися між мною та бордюром і збив нас", — розповів власник кішки.

Він додав, що завжди їздить обережно, і що його не збивали на велосипеді з 2007 року.

Норвезька кішка Сігі потрапила в аварію

Нельсон швидко схопив свою кішку, щоб захистити її від автомобілів.

"Сігрід у повному порядку. Буквально через 30 секунд усе було так, ніби нічого не сталося. Ми збиралися знімати відео для роботи, і вона щойно повернулася до свого звичного стану", — сказав Нельсон, додавши, що кішці явно не сподобалося те, що сталося, що було видно з її морди.

Кішка Сігі та її господар Нельсон Fullscreen
Кішка Сігі та її господар Нельсон

З'ясувалося також, що свідком інциденту стали поліціянти, які перебували в цивільному автомобілі.

Кішка Сігі

У глухої норвезької кішки Сігрід (скорочено Сігі) тисячі фоловерів у TikTok та Instagram, де її господар ділиться відзнятими матеріалами під час спільних подорожей. Зазвичай кішка супроводжує його в поїздках, сидячи в кошику, прикріпленому до керма.

Він також стверджує, що кішка врятувала його від депресії.

"Розуміння того, що моя кішка дає підтримку незліченній кількості людей по всьому світу, робить щасливим і мене", — пояснив блогер.

Кішка Сігі Fullscreen
Кішка Сігі

У Сігі білосніжна шерсть і блакитні очі. Перед покупкою Нельсона попередили, що кішки з таким забарвленням часто бувають глухими.

Нагадаємо, що харківський кіт Степан і кішка Стефанія відзначили першу сімейну дату.

Також повідомлялося, що в Британії кішка встановила світовий рекорд за гучністю муркотіння.