"Что за чертовщина": мужчина достал из головы необычный предмет (фото)

Люди в соцсетях были поражены тем, что они увидели. Многим предмет показался жутким, а другие начали делиться мнением о том, что же это может быть.

Пользователь популярного форума поделился фотографией загадочного объекта, который он извлек из своей головы. Парень с никнеймом ClappemCheekss создал тему на Reddit, в которой просит помочь ему разобраться с необычной находкой.

Предмет вызвал интерес у других пользователей в сети, хотя многим он показался жутким.

Создатель поста опубликовал фотографию, на которой изображен узкий, продолговатый светлый объект с темным вкраплением. В своем рассказе он поделился информацией о том, что извлек его из своей головы.

"У меня просто зачесалась голова. Я нащупал крошечную шишку в месте зуда. Я зацепил ее ногтями и вытащил нечто. Я не знаю, что это за чертовщина", — подписал он снимок.

Люди в соцсетях были поражены тем, что они увидели Фото: Reddit

Некоторые пользователи форума были поражены тем, что они увидели.

"Похоже, это небольшой кожный рог. У меня было пару таких", — написал один из них.

Читатели портала также много шутили, предполагая, что автор поста магическим образом превращается в различные существа, от дикобраза до курицы.

"В следующий раз запишите на видео, как вытаскиваете эту штуку. И у вас будет миллиард подписчиков на YouTube", — пошутил один из комментаторов.

Некоторые люди предложили, что этот предмет мог быть вросшим в кожу головы волосом Фото: Reddit

Другие пользователи предложили, что этот предмет мог быть вросшим в кожу головы волосом.

"Как человек, у которого в бороде было несколько десятков вросших волос, могу сказать, что это на 100 процентов они", — поделился мнение один уверенный в своей теории пользователь.

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