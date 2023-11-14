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МирФан

Назначили стажера: после лазерной эпиляции лицо женщины превратилось в "шахматную доску"

Женщине испортили кожу, лазерная эпиляция, шахматная доска, следы ожогов, ожоги на лице, редкая болезнь, стажер, рост волос
Фото: SWNS | Женщине назначили стажера и процедура быстро стала болезненной

Ранее женщина уже восемь раз проходила подобный сеанс удаления волос и думала, что знает, "чего ожидать". Однако, по ее словам, ей назначили стажера и процедура быстро стала болезненной.

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38-летняя Тобе Мойо из Кейптауна (ЮАР) получила болезненные ожоги после того, как записалась на ежегодную процедуру лазерной эпиляции. Женщина утверждает, что ее лицо и шея стали похожи на шахматную доску. Об этом пишет Daily Star.

Тобе, страдающая от избыточного роста волос из-за синдрома поликистозных яичников (PCOS), решила пройти процедуру эпиляции в сентябре 2023 года.

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Ранее женщина уже восемь раз проходила подобный сеанс удаления волос и думала, что знает, "чего ожидать". Однако, по ее словам, ей назначили стажера и процедура быстро стала болезненной. Она почувствовала сильное и непривычное ощущение жжения на левой стороне шеи.

После процедуры Тобе увидела свою кожу в зеркале и обнаружила на ней темные квадраты, покрывающие шею и подбородок. По ее мнению, ожоги возникли, когда стажер забыл включить охлаждающий механизм, встроенный в лазер. Несмотря на сомнение в правильности процедуры, женщина утверждает, что ей все равно пришлось заплатить 13 фунтов стерлингов (578 гривен) за эпиляцию.

"Моя шея обгорела до хруста. У меня темные прямоугольники по всей шее. Мне так не хочется выходить из дома. Я просто хотела снять симптомы, но теперь жалею, что поехала на сеанс", — рассказала она.

Женщине испортили кожу, лазерная эпиляция, шахматная доска, следы ожогов, ожоги на лице, редкая болезнь, стажер, рост волос Fullscreen
Женщина утверждает, что ее лицо и шея стали похожи на шахматную доску
Фото: SWNS

Издание отмечает, что волосы на лице Тобе начали расти в возрасте 18 лет. У нее был диагностирован синдрома поликистозных яичников (PCOS).

"Я ненавидела бритье лица. Мне приходилось бриться раз в день, пока я не узнала о другом методе лечения. Я была молодой женщиной, которой нужны были бритвы для лица. Я искала все, что могло бы помочь", — вспоминает девушка.

После окончания университета женщина наткнулась на лазерную эпиляцию. Она была довольна результатами первой процедуры и наконец-то отказалась от ежедневного бритья. В сентябре 2023 года Тобе решила попробовать посетить другой салон после того, как увидела в интернете несколько восторженных отзывов. Она записалась на сеанс лазерной эпиляции нижней части лица.

Женщине испортили кожу, лазерная эпиляция, шахматная доска, следы ожогов, ожоги на лице, редкая болезнь, стажер, рост волос Fullscreen
Женщина увидела в интернете несколько восторженных отзывов о новой клинике
Фото: SWNS

По прибытии в салон ей сказали, что после процедуры кожа может немного покраснеть и ей надо будет сделать холодный компресс.

"Все выглядело нормально. Они взяли у меня информацию и все объяснили. Но уже через несколько минут я почувствовала, как меня начало бить током, и мне показалось, что кожу обожгло. Я не стала жаловаться, полагая, что они знают, что делают, хотя и высказала свои опасения по поводу того, что ощущения были очень сильными. Сотрудники сказали, что это нормально, и стали возиться с лазерным аппаратом, к счастью, после этого стало не так больно", — добавила женщина.

Посмотрев в зеркало, Тобе с ужасом увидела на своей коже узор из темных прямоугольников, похожий на шахматную доску. Спустя месяц на коже женщины все еще оставались видны пятна. Сотрудники салона заверили ее, что холодного компресса и некоторых средств по уходу будет достаточно для лечения. Несколько недель девушка избегала встреч с друзьями. После жалобы она получила от салона официальные извинения и крем алоэ для лечения ожогов.

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