Назначили стажера: после лазерной эпиляции лицо женщины превратилось в "шахматную доску"

Ранее женщина уже восемь раз проходила подобный сеанс удаления волос и думала, что знает, "чего ожидать". Однако, по ее словам, ей назначили стажера и процедура быстро стала болезненной.

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38-летняя Тобе Мойо из Кейптауна (ЮАР) получила болезненные ожоги после того, как записалась на ежегодную процедуру лазерной эпиляции. Женщина утверждает, что ее лицо и шея стали похожи на шахматную доску. Об этом пишет Daily Star.

Тобе, страдающая от избыточного роста волос из-за синдрома поликистозных яичников (PCOS), решила пройти процедуру эпиляции в сентябре 2023 года.

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Ранее женщина уже восемь раз проходила подобный сеанс удаления волос и думала, что знает, "чего ожидать". Однако, по ее словам, ей назначили стажера и процедура быстро стала болезненной. Она почувствовала сильное и непривычное ощущение жжения на левой стороне шеи.

После процедуры Тобе увидела свою кожу в зеркале и обнаружила на ней темные квадраты, покрывающие шею и подбородок. По ее мнению, ожоги возникли, когда стажер забыл включить охлаждающий механизм, встроенный в лазер. Несмотря на сомнение в правильности процедуры, женщина утверждает, что ей все равно пришлось заплатить 13 фунтов стерлингов (578 гривен) за эпиляцию.

"Моя шея обгорела до хруста. У меня темные прямоугольники по всей шее. Мне так не хочется выходить из дома. Я просто хотела снять симптомы, но теперь жалею, что поехала на сеанс", — рассказала она.

Женщина утверждает, что ее лицо и шея стали похожи на шахматную доску Фото: SWNS

Издание отмечает, что волосы на лице Тобе начали расти в возрасте 18 лет. У нее был диагностирован синдрома поликистозных яичников (PCOS).

"Я ненавидела бритье лица. Мне приходилось бриться раз в день, пока я не узнала о другом методе лечения. Я была молодой женщиной, которой нужны были бритвы для лица. Я искала все, что могло бы помочь", — вспоминает девушка.

После окончания университета женщина наткнулась на лазерную эпиляцию. Она была довольна результатами первой процедуры и наконец-то отказалась от ежедневного бритья. В сентябре 2023 года Тобе решила попробовать посетить другой салон после того, как увидела в интернете несколько восторженных отзывов. Она записалась на сеанс лазерной эпиляции нижней части лица.

Женщина увидела в интернете несколько восторженных отзывов о новой клинике Фото: SWNS

По прибытии в салон ей сказали, что после процедуры кожа может немного покраснеть и ей надо будет сделать холодный компресс.

"Все выглядело нормально. Они взяли у меня информацию и все объяснили. Но уже через несколько минут я почувствовала, как меня начало бить током, и мне показалось, что кожу обожгло. Я не стала жаловаться, полагая, что они знают, что делают, хотя и высказала свои опасения по поводу того, что ощущения были очень сильными. Сотрудники сказали, что это нормально, и стали возиться с лазерным аппаратом, к счастью, после этого стало не так больно", — добавила женщина.

Посмотрев в зеркало, Тобе с ужасом увидела на своей коже узор из темных прямоугольников, похожий на шахматную доску. Спустя месяц на коже женщины все еще оставались видны пятна. Сотрудники салона заверили ее, что холодного компресса и некоторых средств по уходу будет достаточно для лечения. Несколько недель девушка избегала встреч с друзьями. После жалобы она получила от салона официальные извинения и крем алоэ для лечения ожогов.

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