"Подарок от Бога": студентка успела потратить случайно полученный грант на $1 млн (фото)

Девушка обычно получала пособие, эквивалентное 85 фунтам стерлингов в месяц, чтобы прокормить себя и оплатить книги на курсах бухгалтеров. Она была ошеломлена, когда увидела, что ей выдали в 10 000 раз больше денег, чем обычно.

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Студентка из ЮАР, которой по ошибке вместо 85 фунтов стерлингов (104,5 доллара) прислали 850 000 фунтов стерлингов (1,044,356 долларов), устроила "дикую пьянку". Об этом пишет Daily Star.

32-летняя Сибонгиле Мани решила, что получила "подарок от Бога", когда на ее банковский счет по ошибке поступила огромная сумма, которую она успела просадить за 73 дня.

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Студентка, случайно получившая грант в размере 850 тысяч фунтов стерлингов, посчитала его "божьим даром" и начала тратить. Девушка обычно получала пособие, эквивалентное 85 фунтам стерлингов в месяц, чтобы прокормить себя и оплатить книги на курсах бухгалтеров. Она была ошеломлена, когда увидела, что ей выдали в 10 000 раз больше денег, чем обычно.

Сибонгиле Мани из ЮАР стала миллионершей в одночасье после того, как в 2017 году на ее банковский счет было перечислено 14 млн рандов, что на тот момент было эквивалентно 850 тысяч фунтов стерлингов (1,044,356 долларов). Девушка не стала думать откуда, взялась такая огромная сумма. Мани быстро начала тратить деньги на новейшие iPhone для себя и своих друзей и на разные свои прихоти.

Она даже променяла дешевые вечера в университетском баре на шикарные бутылки виски в роскошных клубах. Однако сокурсники быстро заметили изменения в ее привычках и хотели узнать правду.

Девушка быстро перешла на роскошный образ жизни Фото: Facebook

Мани тратила в день сумму, эквивалентную 666 фунтам стерлингов (818 долларов), что по сравнению с дневной зарплатой в стране, составлявшей в то время 40 фунтов стерлингов (49 долларов), было просто ошеломляющей. Новые богатства женщины были обнаружены, когда она оставила в магазине кассовый чек, который показал, что на ее счету осталось 800 тысяч фунтов стерлингов (983,524 долларов).

О девушке сообщили властям, после чего ее арестовали и обвинили в краже и мошенничестве, а затем приговорили к пяти годам заключения за решеткой после того, как она потратила 818 000 рандов, что на тот момент составляло около 50 000 фунтов стерлингов (61,470 долларов). Но Мани возражала против приговора и заявила, что считает эти деньги "подарком от Бога".

"То, с чем я столкнулась, совсем несправедливо. Деньги, которые я тогда получила на свой счет, я потратила, не задумываясь, потому что Бог не дает свои дары просто так. Я думала, что это чудо-деньги. Если бы я только знала тогда, что все закончится именно так. Я пишу это с грустным сердцем. Я буду держаться до выхода из тюрьмы, хотя это будет трудно", — написала она в своем блоге.

Оставленный чек, после которого все узнали правду Фото: Facebook

Девушке согласились отсрочить приговор при условии, что она не будет совершать кражи или мошенничество, находясь на свободе. Ей также было предписано отработать 14 недель на общественных работах и пройти курс консультаций. Однако сенсацией стало, то что она не обязана возвращать потраченные деньги.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.