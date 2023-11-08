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Выгнали за неуплату: женщина, которая жила в особняке за $3,5 млн, планирует вернуться

Женщина не платила за аренду жилья, не платила за жилье, не могли выгнать, суд, выгнали из дома, выселили за неуплату, современный особняк
Фото: Los Angeles Times | Современный особняк в Брентвуде (Калифорния)

Когда владелец, Саша Йованович, попытался выселить женщину, но Элизабет Хиршхорн потребовала 100 000 долларов в качестве компенсации за переезд. После судебного разбирательства женщина хочет вернуться в "свое" прежнее жилье.

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В США 55-летняя квартирантка Элизабет Хиршхорн жила в особняке стоимостью 3,5 млн долларов, который она забронировала на Airbnb (онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру), почти 600 дней, отказываясь выезжать. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которую прозвали "жильцом из ада" после того, как она в течение 575 дней прожила в особняке стоимостью 3,5 млн долларов, наконец-то выселена.

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Элизабет Хиршхорн первоначально забронировала шестимесячное проживание в роскошном особняке в Брентвуде (Калифорния) в сентябре 2021 года. Однако по истечении этого срока выпускница Гарварда отказалась выселяться.

Пандемия Covid-19, а также "незаконно построенный" душ стали для нее двойной порцией отговорок, которые, она использовала, чтобы не покидать роскошный дом на склоне холма. А когда голландский владелец, 61-летний Саша Йованович, попытался выселить ее, Хиршхорн потребовала 100 000 долларов в качестве компенсации за переезд.

Женщина не платила за аренду жилья, не платила за жилье, не могли выгнать, суд, выгнали из дома, выселили за неуплату, современный особняк Fullscreen
Элизабет Хиршхорн должна законному владельцу 60 000 долларов
Фото: Los Angeles Times

Издание отмечает, что в пятницу мир этой хитрой женщины рухнул. Ее выпроводила полиция Лос-Анджелеса. Трое приятелей помогли недовольной женщине оттащить ее коробки на обочину и погрузить в белый фургон.

После окончания выселения, владелец жилья испытал облегчение.

"Этого долго ждали, но теперь ее наконец-то выгнали! Эти выходные будут очень позитивными", — сказал Саша Йованович.

Женщина не платила за аренду жилья, не платила за жилье, не могли выгнать, суд, выгнали из дома, выселили за неуплату, современный особняк Fullscreen
Женщина снимала роскошный особняк в Брентвуде (Калифорния)
Фото: Los Angeles Times

Однако ликование владельца может оказаться преждевременным, поскольку адвокат Хиршхорна Аманда Сьюард заявила, что переезд может быть временным и она намерена вернуться. Она также выразила обеспокоенность по поводу предполагаемых преследований и слежки со стороны Йовановича.

"Учитывая мои переговоры с г-жой Хиршхорн, сообщаю, что вы (Йованович) не имеете права менять замки или предполагать отказ от собственности", — добавила адвокат.

По имеющимся сведениям, американка поселилась в роскошном жилье, пребывание в котором оценивается в 3 600 долларов в месяц. Теперь она должна законному владельцу 60 000 долларов за свое затянувшееся пребывание в современном особняке. Она утверждает, что не обязана платить и должна вернуть только первоначальные $19 000 за первые 6 месяцев, поскольку жилье является "незаконной единицей".

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