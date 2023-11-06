Дерзкая кража: в Англии более 4 лет искали похитителей золотого унитаза за почти $6 млн (фото)

На момент кражи стоимость художественного экспоната составляла 4,8 млн фунтов стерлингов (почти 6 млн долларов). С тех пор полиция расследовала дерзкую ночную кражу, но до сих пор никому не предъявляла обвинений.

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Четырем мужчинам предъявлены обвинения в краже унитаза из чистого золота из Бленхеймского дворца в Англии. Поиск виновных занял более четырех лет. Об этом пишет Metro.

Кража художественной инсталляции случилась 14 сентября 2019 года.

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По данным полиции, банда ворвалась в дом в Вудстоке (графство Оксфордшир), где родился сэр Уинстон Черчилль. Драгоценный унитаз под названием "Америка" был в спешке вырван из отделанной деревянными панелями комнаты, причинив значительный ущерб.

На момент кражи его стоимость составляла 4,8 млн фунтов стерлингов (почти 6 млн долларов). С тех пор полиция расследовала дерзкую ночную кражу, но до сих пор никому не предъявляла обвинений.

Драгоценный унитаз под названием "Америка" был в спешке вырван из отделанной деревянными панелями комнаты Фото: коллаж Фокус

Сотрудники полиция долины Темзы предоставили материалы расследования в Королевскую прокурорскую службу, которая и санкционировала привлечение к ответственности четырех обвиняемых.

"Джеймс Шин, 39 лет, был обвинен по одному пункту в краже со взломом, одному пункту в сговоре с целью передачи преступного имущества и одному пункту в передаче преступного имущества. Майкл Джонс, 38 лет, был обвинен по одному пункту в краже со взломом. Фред Доу, 35 лет, и Бора Гуккук, 39 лет, обвиняются по одному пункту в сговоре с целью передачи преступного имущества. Все они предстанут перед магистратским судом Оксфорда 28 ноября", — заявил представитель прокуратуры.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу. Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.

Также стало известно, что женщина организовала ограбление мужчины, ранив его и сбросив с моста. Натали Фонсека вместе со своим партнером несколько раз ударили жертву и сказали, что он умрет. Они отобрали у него обувь, телефон, деньги и машину.