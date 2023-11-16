Беременной женщине посоветовали спрятать живот, чтобы не оскорблять чувства коллеги

Будущей молодой матери даже предложили изменить свой график, чтобы приходить на работу в разные дни и не пересекаться с коллегами.

Беременная британка, которая работает интерном в клинике, рассказала о неприятной истории, случившейся с ней на работе. Женщину попросили одеваться скромнее и скрыть свой живот, чтобы не оскорблять чувства коллеги, у которой недавно был выкидыш. Детали этой ситуации она выложила на одном из форумов в социальной платформе Reddit.

По словам автора поста, так случилось, что в их коллективе четыре женщины забеременели примерно в одно время. У одной из них на 23-й неделе произошел выкидыш. Она очень мечтала родить ребенка, поэтому тяжело переживала потерю.

"Эта женщина ведет себя странно, когда видит меня беременной. Я спросила у коллег, что мне с этим делать, и они посоветовали прикрыть живот, надев большую кофту или свитшот. Но это невыносимо, потому что в регионе, где я живу, обычно крайне жарко", — жалуется будущая мать.

Своих коллег британка упрекает за то, что другим беременным женщинам в офисе никто не предлагает скрывать свое положение — и это, по ее мнению, несправедливо.

"Поймите меня правильно, я не хочу выставлять напоказ свою беременность. Если бы я могла, то пошла бы на такой отчаянный шаг, но это крайне дискомфортно. Меня обвиняют в том, что я слишком упряма и равнодушна к чужой беде. Даже предложили изменить свой график, чтобы приходить на работу в те дни, когда убитая горем коллега не работает", — добавляет она.

Британка отказалась скрывать свою беременность Фото: instagram.com/pregnant.photos

Пользователи Reddit отметили, что в этой ситуации нет правильного решения, но в любом случае нужно проявить эмпатичность и понимание. Собственно, это подтверждает и UK Miscarriage Association (Британская ассоциация по помощи женщинам, пережившим выкидыш). Эксперты рекомендуют создавать позитивную атмосферу для своих коллег, которые потеряли ребенка. Ведь самое главное, что им нужно на протяжении этого периода, — чувствовать, что вы рядом с ними и не остаетесь в стороне.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Австралии появилась на свет Бонни Лутас, ребенок, зачатый с помощью метода капацитарного экстракорпорального созревания.