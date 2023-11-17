"Это безумие": мама семерых детей с 800 татуировками запретила себе делать новые рисунки (фото)

Зависимая от тату женщина не может устроиться на работу из-за своей внешности, а потенциальные работодатели не могут разглядеть ее лицо.

Многодетная мама из Британии Мелисса Слоан — самопровозглашенная "тату-наркоманка", которая обычно делает по три татуировки в неделю, сейчас запретила себе наносить очередную картинку, потому что забеременела. Ее история появилась в издании Mirror.

46-летняя женщина увлеклась тату в 20-летнем возрасте. С тех пор она успела нанести 800 изображений на свое тело. Плотной татуировкой покрыто и ее лицо. Однако с каждой очередной картинкой, ее жизнь усложняется.

В частности она не может устроиться на работу из-за внешности. В прошлом Мелисса работала уборщицей уборных, однако теперь ей не найти работу и там, поскольку потенциальные работодатели даже не могут разглядеть ее лицо, поэтому отказывают матери семерых детей.

"Это безумие. На днях я ходила по магазинам — покупала школьную одежду для своих детей. Это кошмар. Иду по городу, а они смотрят и тычут на меня пальцами. Я думаю, почему они это делают, что с ними? Это ужасно", — жалуется женщина.

По ее признанию, она больше не любит шопинг.

Мелисса Слоан сделала 800 тату на теле

"Это сплошная драма. Чем больше татуировок я делаю, тем больше они думают, что я уродка", — добавляет она.

Также энтузиастку тату-искусства раздражает, что такое отношение общества к ее внешности затрагивает и ее детей.

"Мама, они смотрят на тебя", — говорят мои дети, когда мы вместе идем по улице. Я прошу, чтобы не обращали внимания. Но это не помогает. Мне даже говорят, что мои дети убегут от меня, только немного подрастут", — рассказывает Мелисса.

В то же время негативное отношение людей к страсти женщины не заставило ее остановиться. Это сделал восьмой ребенок, который должен родиться у Мелиссы.

Почему Мелисса прекратила делать тату

Хотя женщина говорит, что дети любят ее рисунки, даже играют с временными татуировками, от очередного изображения на теле она пока отказалась.

"Не буду делать татуировки около девяти месяцев. Я могу, но не хочу. Я просто переживаю, что это навредит ребенку. Я также отказываюсь от курения, и алкоголя", — говорит Мелисса.

Отметим, согласно исследованиям, риск, что химические вещества чернил могут повлиять на развитие ребенка на ранних стадиях беременности, в частности во время первого триместра, действительно есть.

Тем временем другая женщина из Германии, а именно 56-летняя бабушка почти полностью покрыла свое тело татуировкой. На днях она выложила свои снимки до и после того, как увлеклась таким хобби.