Тайный джекпот: мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка

Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.

В США обладатель крупного выигрыша в 1,35 млрд долларов, который хочет сохранить свою анонимность, требует возмещения ущерба от матери своего ребенка. По его словам она рассказа о выигрыше семье. Об этом пишет Insider.

Мужчина, которого в иске называют только "Джон Доу", в январе выиграл в лотерею штата Мэн приз Mega Millions. Джекпот, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж.

После уплаты налогов сумма единовременной выплаты выигрыша, полученного по билету, купленному на автозаправочной станции, составила чуть менее 500 млн долларов. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность. Издание отмечает, что информация о призе держалась в тайне даже от большинства членов его семьи.

Согласно судебным документам, он пытался защитить свою анонимность, заключив еще в феврале соглашение о неразглашении информации между ним и матерью его ребенка. В иске говорится, что женщина, назвавшаяся Сарой Смит, подписала соглашение, согласно которому она должна хранить джекпот в тайне до 1 июня 2032 года, пока их дочь достигнет совершеннолетия.

Иллюстративное фото Фото: UPI

Однако женщина все равно рассказала об этом его семье. Она позвонила его отцу и мачехе, о чем вскоре узнали еще несколько человек, в том числе его сестра. Теперь истец требует, чтобы она раскрыла, кому именно она рассказала, с выплатой штрафа в размере не менее 100 000 долларов за каждый случай нарушения соглашения о неразглашении.

Победителям лотерей часто рекомендуют сохранять анонимность и устанавливать тщательно продуманные меры защиты, чтобы не допустить разглашения информации.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.