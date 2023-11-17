"Засекреченные военные кусты": странный снимок с Google-карт поразил людей в соцсетях (фото)

Компания скрыла на фото сразу три объекта. В комментариях люди выразили удивление от подобной "цензуры" и начали шутить, подбирая различные объяснения для этой забавной ситуации.

Люди в социальных сетях начали активно обсуждать скриншот из Google-карт, на котором изображена пустыня с тремя замазанными объектами. Снимком экрана поделился один из пользователей популярного форума Reddit.

Оказалось, что таким образом компания скрыла обычные кустарники.

В комментариях пользователи выразили удивление от такой "цензуры" и шутят, предполагая, что растения, вероятно, выглядят слишком "вызывающе", поэтому они и были замазаны.

"Они выращивают кустарники. Это действительно пошло и отвратительно!" — написал один человек.

Многие люди продолжили шутить и на другие темы, которые касаются общества.

"Это засекреченные военные кусты", "Просто это кусты-дети, взрослые не цензурируются", "Смущаются, давно не стригли", "Поверьте мне, вы не хотите знать правду", — пишут они.

Необычный снимок Фото: Reddit

По некоторым предположениям, кустарники были автоматически ошибочно распознаны как человеческие лица. Как утверждают другие комментаторы, подобные ситуации иногда возникают с растениями. Изображения людей специально размываются из соображений конфиденциальности.

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