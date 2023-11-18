"Огромная зверюга": в канализации под городом обнаружили крокодила весом 197 кг (фото)

Работники занимались очисткой городской насосной станции когда услышали странный звук, похожий на удары хвоста животного. Они обнаружили рептилию, сократившую подачу воды в город почти на 70%.

Рабочие мексиканского города Сьюдад Виктория были ошеломлены, обнаружив трехметрового крокодила весом 197 килограмм, который заблокировал канализационную систему города и уменьшил приток воды в город. Об этом пишет Daily Star.

По данным Comision de Agua Potable y Alcantarillado, трехметровое существо, весившее около 197 килограммов, сократило подачу воды в город почти на 70%.

Работники мексиканского города Сьюдад Виктория были удивлены, обнаружив огромного крокодила, заблокировавшего городскую канализацию.

Сотрудники Комиссии по питьевой воде и канализации занимались очисткой городской насосной станции, когда услышали странный звук, похожий на удары хвоста животного. При дальнейшем исследовании они обнаружили, что под ними в подземной системе станции извивается "огромная зверюга".

Для извлечения гигантской рептилии были вызваны сотрудники местной службы гражданской обороны.

"Крокодил размером более трех метров был обнаружен в акведуке Гвадалупе Виктория и после его спасения был передан в естественную среду обитания", — сообщили местные власти после его освобождения.

Работники мексиканского города Сьюдад Виктория были удивлены, обнаружив огромного крокодила

Недавно в США пилот разбил самолет и провел ночь в болоте с аллигаторами. Сотрудники спасательных служб были удивлены, что мужчине удалось уцелеть после падения. К пострадавшему не удалось доплыть на катерах, поэтому был задействован вертолет.

"Мужчина пробыл в болоте с четырех утра, так что там были и аллигаторы, и комары, и все остальное. Он немного обезвожен. Так что он был очень рад нас видеть", — заявил капитан пожарной службы Майами-Дейд Энди Боргес.

Ранее Фокус сообщал, что в США охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин пытались укротить самку змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.

Также ранее сообщалось, что горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста. Инцидент был запечатлен на камеру GoPro. От удара мужчину утащило под воду, а веревка на его лодыжке оборвалась.