"Сбой матрицы": в небе наблюдали необычное природное явление (видео)

Небо в американском штате неожиданно стало двухцветным: с одной стороны оно было красно-желтого оттенка, а с другой — темно-серого. Местные жители сравнивали закат со сбоем программного обеспечения, а некоторые увидели в нем красоту природы.

В американском штате Флорида наблюдали необычное явление: небо во время заката разделилось на две части. Очевидцы поделились видеокадрами в социальной сети X (ранее — Twitter).

Вечером небо в правой части было красно-желтого цвета, а слева — темно-серого. Некоторые СМИ объяснили явление тенью от большого облака, которое заслонило прямые лучи солнечного света.

Закаты и восходы солнца могут сопровождаться необычными цветами

Иногда подобную иллюзию создают горы, блокирующие часть солнечных лучей. Пользователи соцсетей по-разному восприняли увиденное. Кто-то сравнивал разделенный закат со сбоем программного обеспечения или матрицы, другие разглядели в этом впечатляющую красоту природы.

Стоит отметить, что сравнение с фильмом "Матрица" стало весьма популярным. В знаменитой кинокартине доказывается, что реальность, существующая для большинства людей, является в действительности симуляцией.

Ученые Национального управления океанографии и атмосферы в США считают, что закаты и восходы солнца могут сопровождаться необычными цветами, если солнце сидит низко над горизонтом и лучам света надо пройти большее расстояние через атмосферу Земли.

Из-за этого большая часть синего свечения в электромагнитном спектре рассеивается и люди видят красное сияние.

Напомним, в апреле этого года можно было наблюдать редкое явление под названием "сияние да Винчи". Солнечный свет отражается на поверхности Земли и освещает темную сторону Луны.

Фокус ранее описывал, как небо над Антарктидой окрасилось в яркий розовый цвет. Специалисты объясняли явление последствием извержения подводного вулкана Тонга в начале прошлого года.