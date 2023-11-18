"Сбой матрицы": в небе наблюдали необычное природное явление (видео)
Небо в американском штате неожиданно стало двухцветным: с одной стороны оно было красно-желтого оттенка, а с другой — темно-серого. Местные жители сравнивали закат со сбоем программного обеспечения, а некоторые увидели в нем красоту природы.
В американском штате Флорида наблюдали необычное явление: небо во время заката разделилось на две части. Очевидцы поделились видеокадрами в социальной сети X (ранее — Twitter).
Вечером небо в правой части было красно-желтого цвета, а слева — темно-серого. Некоторые СМИ объяснили явление тенью от большого облака, которое заслонило прямые лучи солнечного света.
Иногда подобную иллюзию создают горы, блокирующие часть солнечных лучей. Пользователи соцсетей по-разному восприняли увиденное. Кто-то сравнивал разделенный закат со сбоем программного обеспечения или матрицы, другие разглядели в этом впечатляющую красоту природы.
Стоит отметить, что сравнение с фильмом "Матрица" стало весьма популярным. В знаменитой кинокартине доказывается, что реальность, существующая для большинства людей, является в действительности симуляцией.
Ученые Национального управления океанографии и атмосферы в США считают, что закаты и восходы солнца могут сопровождаться необычными цветами, если солнце сидит низко над горизонтом и лучам света надо пройти большее расстояние через атмосферу Земли.
Из-за этого большая часть синего свечения в электромагнитном спектре рассеивается и люди видят красное сияние.
Напомним, в апреле этого года можно было наблюдать редкое явление под названием "сияние да Винчи". Солнечный свет отражается на поверхности Земли и освещает темную сторону Луны.
Фокус ранее описывал, как небо над Антарктидой окрасилось в яркий розовый цвет. Специалисты объясняли явление последствием извержения подводного вулкана Тонга в начале прошлого года.