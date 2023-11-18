Убедила чаевыми: американка "купила" новенький BMW по поддельному чеку (фото)

Александрия Уокер уже не первый раз обманывает людей с целью получить выгоду. В багажнике угнанного автомобиля полицейские нашли принтеры и другие незаполненные чеки.

В США сотрудники полиции округа Мэрион разыскивают женщину, обвиняемую в "покупке" автомобиля BMW в автосервисе с помощью поддельного кассового чека. Об этом пишет FOX News.

Александрия Уокер разыскивается за безвозмездную кражу автомобиля и организованное мошенничество в связи с инцидентом, произошедшим 11 октября.

По словам помощников шерифа, 28-летняя женщина посетила автосервис Baseline Auto Care Center в Окале и заявила, что хочет "приобрести" автомобиль BMW. Заполнив все необходимые документы, она выдала в автосервисе кассовый чек на общую сумму, равную стоимости автомобиля. Американка добавила чаевые в размере 100 долларов.

Когда работники магазина попытались внести деньги по чеку на счет, им сообщили, что он поддельный, и они связались с Уокер. Женщина сказала, что вернется в магазин, чтобы заплатить за машину, но, по словам помощников шерифа, до сих пор этого не сделала.

Угнанный BMW был найден. В багажнике полицейские обнаружили принтеры, незаполненные чеки и iPad.

"Мы знаем, Александрия, что ты не любишь платить за вещи, но пришло время расплатиться. Если ты не сдашься сама, то тебя найдут наши правоохранители", — написали в Facebook представители офиса шерифа округа Мэрион.

Американка уже была арестована в марте по аналогичным обвинениям Фото: Marion County Sheriffs Office

Американка уже была арестована в марте по аналогичным обвинениям.

Ранее Фокус сообщал, что семья не могла получить данные об угнанном авто с сыном внутри. Сотрудник компании Volkswagen отказывался помогать полиции вернуть 2-летнего мальчика, пока семья не оплатит счет в 150 долларов за приложение Car-Net.

Также стало известно, что туристы вновь пробрались в "самый опасный заброшенный город" в мире. Он расположен в центре крупнейшего в Южном полушарии загрязненного участка, окруженного 50 000 гектарами "ядовитой земли". Именно поэтому город считается таким смертельно опасным и поэтому все дороги, ведущие к нему, перекрыты.