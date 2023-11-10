Попросил слишком много: испанец держал "под дулом" пистолета сантехника

Соседи мужчины вызвали полицию, услышав несколько звуков, похожих на удар, из окон его квартиры. Когда правоохранители прибыли на место, нападавший отказался отпустить своего пленника, угрожая взорвать баллон с газом.

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В Испании недавно был арестован мужчина из города Малага, который, держал под дулом пистолета сантехника за то, что тот запросил слишком много денег за починку лопнувшей водопроводной трубы. Об этом пишет Oddity Central.

Двое мужчин не смогли договориться о цене. Это и стало главной причиной конфликта.

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4 ноября сантехник, имя которого не называется, получил звонок от мужчины с просьбой помочь ему устранить неисправность водопроводной трубы в его доме. Тогда он и представить себе не мог, что окажется заложником потенциального клиента.

Приехав к мужчине домой и увидев проблему, требующую устранения, специалист назвал владельцу жилья стоимость работ, чем привел его в ярость. Видимо, цена за услуги показалась ему настолько неприлично высокой, что он достал пистолет и стал угрожать работнику расправой.

Соседи мужчины вызвали полицию, услышав несколько звуков, похожих на удар, из окон его квартиры, но когда сотрудники полиции прибыли на место, нападавший отказался отпустить своего пленника, угрожая взорвать баллон с газом, если кто-то попытается попасть в его жилье.

Иллюстративное фото Фото: La Flamenca de Borgoña

Издание отмечает, что в какой-то момент вооруженный мужчина появился в окне своей квартиры вместе с заложником, что дало полиции возможность рассмотреть его огнестрельное оружие и определить, что это не более чем муляж. Получив эти сведения и эвакуировав все здание, чтобы избежать еще большей трагедии в случае, если угроза с баллоном была реальной, полицейские начали переговоры с вооруженным человеком.

В результате переговоров удалось убедить вооруженного человека открыть входную дверь, чтобы убедиться, что с его заложником все в порядке. Когда дверь открылась, в помещение ворвались спецназовцы, которые связали мужчину и спасли пострадавшего. Позднее сантехник подтвердил, что мужчина начал вести себя агрессивно после того, как услышал его расценки на ремонт протекающей водопроводной трубы. Однако неизвестно, сколько запросил работник.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

Также стало известно, что мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу. Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.