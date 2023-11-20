"Уплыла" в океан: рыбак спас женщину, которая тонула в угнанном спорткаре (фото)

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобиль Ford Mustang погружался под воду залива Каско. На помощь спасателям пришел рыбак, который 20 лет занимался дайвингом.

В США рыбак в штате Мэн выпрыгнул из своей лодки, чтобы спасти женщину, которая на угнанном автомобиле почти "уплыла" в Атлантический океан. Об этом пишет Metro.

Полиция и пожарные Портленда, штат Мэн, отреагировали на сообщение о затопленном автомобиле в заливе Каско около 12:00 в четверг, 16 ноября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобиль Ford Mustang съехал с лодочной станции Cutter Street Boat Launch в районе Ист-Энд и погружался под воду залива. Спасатели попытались проникнуть в тонущее авто, которое находилось на глубине около 75 ярдов (почти 69 метров) от берега в океанской воде с температурой 50 градусов по Фаренгейту.

В это время добрый самаритянин, находившийся на соседней лодке и ловя лобстеров, заметил ЧП и поспешил принять меры. У мужчины был водолазный костюм и снаряжение и он помог спасателям извлечь пассажирку из машины, которая шла на дно, говорится в пресс-релизе департамента полиции Портленда. Позднее полиция опознала его как Мэнни Куриноса.

"Я автоматически понял, что нужно делать. Я занимаюсь дайвингом уже более 20 лет и никогда не был в таких обстоятельствах, когда мне приходилось извлекать человека из-под воды", — сказал мужчина в интервью News Center Maine.

Причины инцидента пока выясняются, но полиция подтвердила, что спортивный автомобиль был угнан Фото: Metro

Лейтенант полиции Портленда Роберт Доухерти назвал действия Куриноса совершенно удивительными.

"Он рисковал своей жизнью, не задумываясь", — сказал он.

Пострадавшая, которую опознали как 33-летнюю женщину, была извлечена из воды и поднята на борт судна Marine 3 Портлендского полицейского управления. Находившаяся в лодке женщина не реагировала на происходящее, но позже была приведена в чувство и доставлена в Медицинский центр штата Мэн.

Причины инцидента пока выясняются, но полиция подтвердила, что спортивный автомобиль был угнан в Южном Портленде ранее в тот же день. Неизвестно, будут ли предъявлены женщине обвинения.

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