"Слишком смешно": вор, задремавший во время ограбления, разбудил хозяев своим храпом (фото)

Преступник пробрался в окно дома около полуночи, намереваясь совершить грабеж. Однако ему пришлось скорректировать свои планы, когда он понял, что хозяева жилья еще не ложились спать.

В Китае вор задремал во время ограбления и разбудил хозяина дома своим громким храпом. Об этом пишет SCMP.

Официальное Weibo (китайский сервис микроблогов) Пекинского муниципального бюро общественной безопасности назвало имя грабителя. Им оказался Янг Мумоу и его застали крепко спящим на полу в доме одной из семей в провинции Юньнань.

Дремлющий грабитель, заснувший во время ограбления и разбудивший хозяйку дома своим громким храпом, попался на "горячем". Вор пробрался в окно дома в провинции Юньнань на юго-западе Китая около полуночи 8 ноября, намереваясь совершить грабеж. Однако ему пришлось скорректировать свои планы, когда он понял, что хозяева жилья еще не ложились спать. Злоумышленник решил покурить в отдельной комнате, дожидаясь, пока они уснут, но сделал это сам.

Хозяйка дома по фамилии Танг спала с ребенком, когда ее разбудил громкий храп. Она сначала не придала этому значения, приняв его за шум из соседского дома. Затем женщина заметила, что храп становится громче. Китаянка пошла мыть бутылочку с молоком для своего ребенка, и решила осмотреть дом. Затем она обнаружила, что Янг крепко спит на полу в другой комнате.

Приехала полиция и арестовала мужчину, выяснив, что он является рецидивистом Фото: коллаж Фокус

Взволнована мама сказала мужу. Приехала полиция и арестовала мужчину, выяснив, что он является рецидивистом. Он был осужден за кражу в 2022 году и освободился из тюрьмы в сентябре.

"Это слишком смешно. Вор привел полицию к себе на порог", — прокомментировал эту историю один из пользователей социальных сетей.

Ранее Фокус сообщал, что семья не могла получить данные об угнанном авто с сыном внутри. Сотрудник компании Volkswagen отказывался помогать полиции вернуть 2-летнего мальчика, пока семья не оплатит счет в 150 долларов за приложение Car-Net.

Также стало известно, что туристы вновь пробрались в "самый опасный заброшенный город" в мире. Он расположен в центре крупнейшего в Южном полушарии загрязненного участка, окруженного 50 000 гектарами "ядовитой земли". Именно поэтому город считается таким смертельно опасным и поэтому все дороги, ведущие к нему, перекрыты.