Мать позволяла маленькому сыну рисовать на стенах и теперь рассказала, кем он стал (фото)

Женщина уверена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

Мать-одиночка Адиан Пенья Гарсия из Перу позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, что он стал начинающим художником. В интервью изданию New York Post женщина утверждает, что свобода творчества позволила ее ребенку раскрыть скрытый потенциал.

"Он начал рисовать карандашами по всем стенам, но показался мне таким вдохновленным и счастливым, что я просто не смогла его остановить", — говорит Адиан.

Сантьяго-Даниэль, которому сейчас четыре года, рисовал так много, что матери пришлось делать косметический ремонт перед переездом из арендованной квартиры. По словам женщины, когда владелец жилья наведался к ним в гости, то был шокирован увиденным: зарисовки юного художника были в спальне, коридоре, кухне и гостиной.

Сантьяго-Даниэль рисует картины в стиле Ван Гога Фото: instagram//adianée.peña.garcía Мальчик занимается творчеством почти с пеленок Фото: instagram//adianée.peña.garcía

Теперь мальчик регулярно радует мать новыми шедеврами и обычно тратит на творчество не менее 40 минут в день. Гарсия верит, что одно из его последних произведений напоминает "Звездную ночь" Ван Гога. Но больше всего ее чадо любит изображать персонажей мультфильмов, в частности Мики Мауса.

Адиан не скрывает, что и у нее самой есть склонность к творчеству. Когда в 2017 году женщина переехала в Перу из Венесуэлы, то из-за нехватки денег на игрушки иих собственноручно. Ребенок наблюдал за ней и со временем тоже взялся за творчество.

"Я шила плюшевых мишек, складывала книги, украшала самодельными гирляндами дымоход на Рождество, а Сантьяго-Даниэль лежал рядом со мной и увлеченно наблюдал", — вспоминает мать.

Мать не запрещает сыну рисовать Фото: instagram//adianée.peña.garcía Сантьяго-Даниэль разрисовал всю квартиру Фото: instagram//adianée.peña.garcía

Теперь Адиан абсолютно убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать своим детям рисовать на стенах, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

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