Феномен Марии Примаченко. Почему новая выставка известной украинской художницы вызвала ажиотаж

Новая экспозиция Марии Примаченко вызвала большой наплыв посетителей. Фокус расскажет, в чем суть феномена художницы и почему сейчас ее творчество вызвало особенно сильную реакцию.

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Экспозиция в Украинском доме "Мария рисует: 100 неизвестных картин Примаченко" вызвала большой наплыв киевлян и туристов: два огромных зала буквально набиты людьми и поток посетителей не иссякает. Фокус разбирается, почему диковинные звери и цветы на полотнах народной художницы настолько притягательны для публики, особенно во время войны.

Выставка в Украинском Доме организована с размахом: на здании огромный бигборд с "фирменным" львом Марии Примаченко.

Под экспозицию выделены два основных зала. В одном — более "проблемная" живопись, посвященная Чернобыльской катастрофе. В другом – более светлая по настроению. Десятки посетителей одновременно снимали на мобильники творения народной художницы. Их стоимость сегодня в среднем оценивается от $8 до $30 тыс. На благотворительном аукционе в мае 2022 картина "Цветы выросли возле четвертого блока", стартовав с $5 тыс., была продана за рекордную сумму — $500 тыс. Покупатель — украинец, живущий за границей. Деньги пошли на ВСУ. Пока что это самое дорогое украинское полотно.

Как возник бренд Марии Примаченко? И почему такой небывалый ажиотаж возник именно сейчас?

Стремительный старт, забвение и "воскрешение"

Мария Примаченко (1909 -1997) — признанный национальный классик в жанре арт-наива или примитивизма. Однако течение, к которому принадлежит художница, академическая среда всегда воспринимала с прохладцей. Впрочем, авангардисты хвалили ее. Пикассо на выставке в Париже в 1937 году примаченковские картины назвал "прекрасными работами гениальной женщины". А Марк Шагал признавал ее влияние на собственное творчество.

Признание к Марии Примаченко пришло довольно быстро: после всесоюзного поиска народных талантов 1935 года ее впервые заметили. Но дальше своего села Болотня Киевской области она нечасто выезжала. На выставке в советском павильоне в Париже в 1937 году ее работы произвели фурор.

Муж погиб на фронте. И еще десять лет после войны она не писала картины.

"Воскрешение" художницы произошло в 1960-е. К ней в село наведывались поэты Павел Тычина и Николай Бажан, режиссер Сергей Параджанов и даже партийное руководство со своими грамотами. В 1966 Примаченко дали Госпремию УССР. Известно, что свои картины она обычно отдавала бесплатно, поэтому жила, часто нуждаясь. Хотя, по легенде, у нее первой в хате появился патефон.

Она стеснялась высоких гостей и своей больной ноги (с семи лет болела полиомиелитом), выгоняя всех на двор, пока не предстанет при полном параде.

Встречала посетителей Мария в вышиванке, созданной своими руками (ее мать была швея-мастерица) и длинной юбке, которая прикрывала ту самую ногу. Хотя от ее работ лучится радость, судьба художницы была совсем непростой.

Когда она была уже пожилой, ее село после Чернобыльской катастрофы попало в зону отчуждения, но художница не уехала и создала большой цикл работ на тему Чернобыля. Да и само ее родное село носит не слишком привлекательное название — Болотня. Что же заставило эту женщину воспевать в своих работах божественную красоту?

Мария Примаченко в молодости (часть экспозиции) Фото: Константин Рылев

Животные невиданной красы

Ее "Звери из Болотни" (так назывался один из знаменитых циклов ее картин) — это существа иных миров. Это вроде бы обычный домашний скот и птица: свиньи, козы, коровы, кони, гуси, утки. Но на полотнах Марии Примаченко они предстают некими божествами с множеством глаз и крыльев, словно обитатели каких-то верхних слоев вселенной. Так же и в цветах Примаченко угадывается структура космоса. Они напоминают буддийские мандалы: строгая симметрия, яркие краски.

В начале творчества Примаченко иллюстрировала басни. Потом "очеловеченными" животными в ее рисунках стали односельчане. Какая-нибудь "Фантастическая тварь" (1937) в кепке — это вполне мог быть саркастически изображенный местный пьяный тракторист Вася. Больше всего на свете Мария ненавидела пьянство и войну.

"Фантастическая тварь" (1937) Фото: Константин Рылев

Но затем сарказм стал уходить из ее работ, уступая место буквально неземной красоте. Ее животные на полотнах оттуда же, откуда существа из песни "Город золотой" в исполнении Бориса Гребенщикова, где… "гуляют животные невиданной красы. Одно – как желтый, огнегривый лев, другое – вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светел взор незабываемый". В оригинале хит Гребенщикова на стихи Анри Волохонского начинался так: "Над небом голубым есть город золотой…" И название у песни было — "Рай". В стихотворении использованы библейские образы из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля (Иез. 1:10).

"Болотный зверь"(1979), похожий на "огнегривого льва" Бориса Гребенщикова

Несложно отыскать у Марии Примаченко "огнегривого льва", хоть он и будет называться "Болотный зверь" (1979) – с Болотни то бишь. Есть и "вол, исполненный очей" под названием "Синий бык" (1947).

В ее мыслях о смерти указывался духовный план. "Я там окажусь, где живут мои звери и цветут мои цветы", — говорила художница. Примаченко и возносила в своих картинах домашнюю скотину до райских высот. Позднее у нее появились более экзотические животные на холстах: львы, крокодилы, обезьяны, —но все они преображены Марией в существа высших миров.

Формула ее творчества: домашний скот (либо дикие животные) — духовные небеса — народные поп-иконы, где изображены существа высшего порядка.

Здесь и кроется загадка воздействия ее работ. Люди могут к ним "подтягиваться" — они облагораживают зрителя своей фантастической красотой. Даже если это, извините, свинья, то это будет "Свинья-красавица" (1965). Обратите внимание, что она синего цвета — высший цвет в индуизме — и вся в каких-то фантастических глазах.

Когда снимаешь на смартфон, картины Примаченко получаются еще ярче. Поэтому посетители напитывались позитивной и теплой энергией, которая шла от ее работ и выходили с экспозиции какими-то просветленными. Это особенно важно для людей сейчас — во время войны. Мария Авксентьевна говорила незадолго до своего ухода: "По мне не плачьте, я не пропаду на том свете… У меня там тоже будет работа, только надо взять с собой красивые краски и бумагу — я все помню. Я вас никогда не забуду и всем людям навеки завещаю любовь. Живите с миром".

Цветы Марии Примаченко напоминают буддийские мандалы Фото: Константин Рылев

Жемчужины экспозиции

Уже в наши дни славы художнице прибавил скандал 2013 года с финскими авиалиниями, которые без разрешения спринтовали на бортах своих самолетов экзотические стильные деревья с полотна Примаченко "Крыса в пути" (1963).

Финские самолеты с принтом Марии Примаченко

Что касается нынешней выставки в Украинском Доме, то самые необычные из ее полотен — это, к примеру, "Дикая красавица с коброю гуляется" (1989). Львица — в дамских сапожках, и лицо у нее вполне человеческое, что крайне редко на работах Примаченко. То есть, это, скорее — сфинкс.

Мария Примаченко, "Дикая красавица с коброю гуляется" (1989) Фото: Константин Рылев

И по той же причине любопытны цветы с детскими личиками ("Веселые цветочки, что приехали домой деточки", 1986).

"Рады цветочки, что приехали домой деточки" (1986)

Можно отметить еще "Кукурузного конька-горбунка" (1983), у которого вместо крыльев — кукурузные початки.

"Кукурузный конек-горбунок", 1983

Но больше всего народу на выставке толпилось возле львов, все-таки, разные вариации "царя зверей" — наиболее узнаваемая тема Марии Примаченко.

Больше всего народу на выставке толпилось возле львов Примаченко - это самая узнаваемая ее тема Фото: Константин Рылев

Выставка продлится до 27 августа.

Билеты: 100 грн (детский, льготный — 50).

Забавно, что, насмотревшись чудесных зверей Примаченко, посетители довольно неплохо разметали открытки с ее картинами, которые стоили совсем недешево — по 60 грн. за штуку. Уж больно хотелось что-то взять на память.

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