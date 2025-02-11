Под известной картиной Пикассо обнаружили скрытый рисунок: подробности (фото)

Эксперты и раньше подозревали, что другая картина лежит под изображением де Сото, учитывая следы и текстуру краски.

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Наиболее исследованный период творчества Пабло Пикассо, кажется, все еще имел тайну. Под портретом друга художника Матеу Фернандеса де Сото обнаружен рисунок женщины. Об этом пишет издание ARTnews.

Картина была нарисована в 1901 году. Искусствоведы сделали рентгеновский и инфракрасный анализ полотна и обнаружили там фигуру женщины, которая, вероятно, была нарисована лишь несколькими месяцами ранее. Ее волосы закручены в прическу шиньон, которую тогда носили парижанки. Похожие портреты Пикассо уже рисовал, в частности, такие как "Пьющий абсент" и "Женщина со скрещенными руками".

"Дальнейшее исследование картины и детальный анализ могли бы раскрыть больше о таинственной женщине, но не факт, что ее личность будет установлена. Она могла быть моделью, подругой или даже любовницей, которая позировала для одного из красочных импрессионистских изображений парижской ночной жизни Пикассо, или меланхоличной женщиной, сидящей в баре", — говорится в заявлении Лондонского Института Курто, где исследовали картину.

Портрет Матеу Фернандеса де Сото

Барнаби Райт, заместитель руководителя заведения заявила, что эксперты ранее подозревали, что другая картина лежит под изображением де Сото, учитывая следы и текстуру краски.

"Теперь мы знаем, что это фигура женщины. Вы даже можете начать распознавать ее форму, просто посмотрев на картину невооруженным глазом", — сказала она.

Матеу Фернандеса де Сото — испанский скульптор, который подружился с Пикассо во время его Голубого периода. Он содержит оду другу и художнику, чье самоубийство привело Пикассо в отчаяние. Портрет относится к раннему творчеству художника.

Выводы Курто показывают, что Матеу Фернандес де Сото не был запланирован.

В течение трех лет Пикассо отошел от условности живописи, используя выразительный мазок и теперь уже знаменитую капризную сине-зеленую палитру. Его картины Голубого периода стали широко популярными и сейчас являются предметом многих научных исследований.

Напомним, что почему Пикассо 9 лет боялся показать "Авиньонских девушек". Пикассо не выставлял картины, потому что боялся хейта. Решился только в 1916 году, когда реакция общества была более благосклонной, а мир изменился.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке умерла известная художница Франсуаза Жильо. Единственная возлюбленная Пикассо, которая ушла от него прежде, чем он ее бросил, написала мемуары об их романе, который стал бестселлером. Франсуазе был 101 год.