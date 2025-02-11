Під відомою картиною Пікассо виявили прихований малюнок: подробиці (фото)

Експерти і раніше підозрювали, що інша картина лежить під зображенням де Сото, враховуючи сліди та текстуру фарби.

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Найбільш досліджений період творчості Пабло Пікассо, здається, все ще мав таємницю. Під портретом друга митця Матеу Фернандеса де Сото виявлено малюнок жінки. Про це пише видання ARTnews.

Картина була намальована у 1901 році. Мистецтвознавці зробили рентгенівський та інфрачервоний аналіз полотна і виявили там фігуру жінки, яка, ймовірно, була намальована лише кількома місяцями раніше. Її волосся закручене в зачіску шиньйон, яку тоді носили парижанки. Схожі портрети Пікассо вже малював, зокрема, такі як "П’є абсент" і "Жінка зі схрещеними руками".

"Подальше дослідження картини та детальний аналіз могли б розкрити більше про таємничу жінку, але не факт, що її особистість буде встановлена. Вона могла бути моделлю, подругою чи навіть коханкою, яка позувала для одного з барвистих імпресіоністських зображень паризького нічного життя Пікассо, або меланхолійною жінкою, що сидить у барі", – йдеться у заяві Лондонського Інституту Курто, де досліджували картину.

Портрет Матеу Фернандеса де Сото

Барнабі Райт, заступниця керівника закладу заявила, що експерти раніше підозрювали, що інша картина лежить під зображенням де Сото, враховуючи сліди та текстуру фарби.

"Тепер ми знаємо, що це фігура жінки. Ви навіть можете почати розпізнавати її форму, просто подивившись на картину неозброєним оком", – сказала вона.

Матеу Фернандеса де Сото — іспанський скульптор, який подружився з Пікассо під час його Блакитного періоду. Він містить оду другові й художнику, чиє самогубство привело Пікассо в розпач. Портрет належить до ранньої творчості художника.

Висновки Курто показують, що Матеу Фернандес де Сото не був запланованим.

Протягом трьох років Пікассо відійшов від умовності живопису, використовуючи виразний мазок і тепер уже знамениту примхливу синьо-зелену палітру. Його картини Блакитного періоду стали широко популярними і зараз є предметом багатьох наукових досліджень.

Нагадаємо, що чому Пікассо 9 років боявся показати "Авіньйонських дівчат". Пікассо не виставляв картини, бо боявся хейту. Зважився лише 1916 року, коли реакція суспільства була більш прихильною, а світ змінився.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку померла відома художниця Франсуаза Жільо. Єдина кохана Пікассо, яка пішла від нього перш, ніж він її покинув, написала мемуари про їхній роман, який став бестселером. Франсуазі був 101 рік.