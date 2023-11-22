Какой выросла девочка, родившаяся с весом меньше килограмма (фото)

По словам врачей, у недоношенного ребенка с врожденной патологией сердца было крайне мало шансов выжить. Однако произошло чудо и после 158 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, мама с младенцем вернулись домой.

37-летняя Коллин Веймер из Нью-Джерси (США) родила дочь с экстремально низким весом — всего два фунта (менее одного килограмма). В первые недели после появления на свет ребенок, которого назвали Салли, перенес серьезную операцию на сердце. К счастью, он выжил и после 158 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии Детской больницы Филадельфии, вернулся домой. Фотографии малышки опубликовало издание People.

На этапе беременности Коллин уже знала, что у ее дочери врожденный порок сердца. Кроме того, у женщины был опыт тяжелых предыдущих родов, ведь ее старшая дочь Куин родилась недоношенной на 28 неделе. Тогда врачи диагностировали у пациентки еще и преэклампсию — повышение артериального давления во время беременности.

Врач Элизабет Гольдмунц очень волновалась, что младенец с патологией сердца также может родиться преждевременно. Она утверждала, что это значительно усложнит роды. Но именно так и произошло.

Сначала Салли перевезли в отделение интенсивной терапии сердца больницы CHOP. Примерно через неделю младенец немного набрал вес и его успешно прооперировали.

Салли после операции Фото: People Салли после операции

Вспоминая об этом страшном времени, Веймер благодарит свою семью, прежде всего родителей и свекровь, которые ухаживали за ее старшими детьми.

В сентябре этого года Салли с мамой выписали домой. Ей сейчас 7 месяцев.

"Просто удивительно, что наша дочь смогла пройти через это и стать такой милой маленькой личностью. Обожаем ее", — добавляет Веймер.

Малышка Салли Малышка Салли

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