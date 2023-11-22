"Полезные и простые рецепты": россияне советуют есть колорадских жуков, — Минагрополитики (фото)

Таким образом предлагается "разнообразить" свой рацион. Те, кто не ест первые блюда, могут приготовить по российскому рецепту собачье мясо или саранчу.

Россияне поделились рецептами неординарных блюд, в частности из собачьего мяса и колорадских жуков. Детали 21 ноября рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

"На почты наших читателей массово посыпались письма с "рекомендациями" есть колорадских жуков и тому подобная дичь. Россиянам очень хочется всех убедить, что в Украине голод, и поделиться своими рецептами ежедневного питания", — отметила пресс-служба.

Неизвестные рассылали рецепты нестандартных блюд от имени украинского министерства. В Минагрополитики ответили, что "нормальной еды" хватает и вряд ли кто-то захочет заменить борщ на суп с жуками.

"Конечно, после просмотра вирусного видео с ТикТока, где россиянка готовит что-то с лимонами в грязной мультиварке и называет это "борщ", у некоторых могло сложиться впечатление, что лучше уж суп с колорадами. Но нет, спасибо, имеем свои рецепты и продукты для приготовления пищи", — подчеркнула пресс-служба.

В министерстве посоветовали воспринимать такие информационные атаки с юмором.

"Борщ наш. И Крым также!", — подытожили в Минагрополитики.

На обнародованных скриншотах видно, что "министерство" якобы разослало письма с рекомендациями "разнообразить рацион". Свой призыв организаторы атаки подкрепили "полезными и простыми в приготовлении рецептами". В частности, такими россияне считают суп из колорадских жуков, запас на зиму из вяленого мяса собаки и паштет из саранчи.

Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

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